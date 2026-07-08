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'El Chiringuito'

Edu Aguirre, sobre el gol anulado a Egipto: "Si esto es un gol a favor de Argentina, el VAR no hubiera entrado"

El tertuliano de 'El Chiringuito' no se explica el arbitraje que sufrió Egipto ante Argentina: "La gente está cansada ya de esto".

Chirin

Argentina está en cuartos de final del Mundial y se medirá a Suiza. Remontó a Egipto con un polémico gol anulado. Y Edu Aguirre alucinó en 'El Chiringuito' con lo que acababa de ocurrir en el partido.

"La gente no se queja porque sí. Si esto es un gol a favor de Argentina, el VAR no hubiera entrado. Hay muchas acciones en muchos partidos que todo lleva a que Argentina llegue a la final", dice Aguirre.

Denuncia que toda la gente lo ve: "La gente está cansada ya".

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