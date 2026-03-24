Ecclestone duda de los planes de Aston Martin con Jonathan Wheatley: "Es imposible..."

El que fuera jefe de la Fórmula 1 cree que no tiene sentido la llegada de Jonathan Wheatley al equipo Aston Martin.

La reestructuración de Aston Martin sigue en marcha. Adrian Newey ejerce ahora como jefe de equipo, pero su papel se limitará al de diseñador jefe. Por lo que el equipo verde estaría buscando un nuevo nombre y está sonando con mucha fuerza el de Jonathan Wheatley, ex de Audi.

Pero hay quien no se lo cree. El que fuera jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, duda de los planes de Aston Martin con Wheatley.

"Eso es realmente imposible", responde contundente sobre esa posible incorporación.

Sólo entendería el cambio por un motivo personal: "Sólo tendría sentido si no le gusta vivir en Suiza y quiere volver a Inglaterra".

Este martes ha vuelto a asomar otra vez el nombre de Christian Horner, que fue despedido de Red Bull.

Según el medio 'Planet F1', en Aston Martin querrían junta a Horner, con Jonathan Wheatley y Adrian Newey.

Pero todo está en el aire. El dueño, Lawrence Stroll, busca la salida de un comienzo de temporada absolutamente desastroso de la mano de los motores Honda.