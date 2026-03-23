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GP de Japón de F1 2026: horario y dónde ver los entrenamientos, clasificación y la carrera

Este domingo 29 de marzo, los 22 pilotos de la parrilla disputarán la tercera carrera del calendario de Fórmula 1 en el Circuito de Suzuka a las 07:00 hora española.

Salida del GP de Japón de Fórmula 1Salida del GP de Japón de Fórmula 1Getty

La Fórmula 1 afronta este fin de semana el GP de Japón. Esta carrera, a diferencia de otras, es de vital importancia debido al gran parón que va a experimentar la competición debido a la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio.

Tras Australia y China, equipos como Mercedes o Ferrari parten con una ventaja reseñable con sus rivales debido a los podios consecutivos que han acumulado. Es por ello que, dependiendo del resultado que obtengan este domingo 29 de marzo en el Circuito de Suzuka, podrían aumentar dicha diferencia de forma notable.

De cara a este viernes 27, las 12 escuderías de la parrilla correrán en los Entrenamientos Libres 1 y 2 que se realizarán a las 03:30 y 07:00 de la mañana, hora española. Durante el sábado 28, a las 03:30 horas se efectuará el último entrenamiento (Entrenamiento libre 3) de la semana antes de disputar la clasificación al Gran Premio del domingo a las 07:00 hora española.

Por último, los 22 pilotos de la parrilla correrán un total de 53 vueltas al trazado a las 07:00 horas de la mañana del domingo en busca del primer puesto en la tercera carrera del calendario F1.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Japón disputado en el Circuito de Suzuka, al igual que los entrenamientos libres y la clasificación, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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