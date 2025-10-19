"La pole no estaba a nuestro alcance"
La seria advertencia de Lando Norris para el GP de Estados Unidos: "Que no me golpeen..."
El piloto británico de McLaren avisa después de la salida en la sprint del Circuito de las Américas, en la que acabó arrollado por varios pilotos.
Lando Norris es uno de los favoritos para este Gran Premio de Estados Unidos. En un año en el que McLaren está dominando de cabo a rabo el Campeonato, el británico está teniendo complicaciones para encontrar su mejor ritmo.
Son varios los errores que han condenado al de Woking durante este año. Errores y frustraciones han hecho que Piastri esté por delante en el Mundial. Sin embargo, en los últimos Grandes Premios, McLaren parece haber perdido su superioridad. Verstappen es ahora el que parece el rival a batir.
Aún así, Norris no quiere perder las esperanzas. Sigue confiando en poder ser campeón este mismo año. A pesar de ello, el inicio de carrera de la sprint acabó con los dos papaya fuera de combate, algo que el británico espera no repetir.
"Estoy contento con este segundo puesto porque podría haber sido peor, pero la pole no estaba a nuestro alcance. Que no me golpeen, es mi clave para mañana. Espero poder tener una buena carrera. Ya hemos tenido buenas carreras aquí en el pasado, así que espero que se pueda repetir", señaló.
"He mejorado media décima o una décima… Nos ha costado un poco más hoy, por lo que sea. Ayer estaba muy cómodo. No sé si es que los demás han mejorado algo o que el viento nos ha afectado un poco más. Nos ha costado y no hemos podido ser tan rápidos como este tipo", concluyó respecto a la clasificación, donde fue 2º.