El jefe de Mercedes y las comparaciones a Antonelli con Senna: "No es algo que me guste leer"

El jefe de equipo de Mercedes protege al piloto italiano de las comparaciones, tras convertirse en el líder del Mundial más joven de la historia con 19 años.

Mercedes se ha convertido en el equipo a batir esta temporada. Los de Brackley han conseguido hacer un pleno de victorias (incluida la sprint de China) en las tres primeras carreras de la temporada, y eso ha hecho que estén dominando tanto el Mundial de Pilotos como el de Constructores.

Aunque la mayor sorpresa de este inicio de temporada está siendo Kimi Antonelli. El piloto italiano está escribiendo su nombre en los libros de historia de la Fórmula 1, tras salir del último gran premio en Japón como el líder del Mundial más joven de la historia con tan solo 19 años.

Todo esto ha hecho que en Italia lo empiecen a comparar con otras leyendas de la categoría como Ayrton Senna. Algo que a Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, no parece gustarle nada: "Naturalmente, en Italia todo el mundo quiere hablar de campeonatos mundiales y surgen comparaciones con Ayrton Senna. No es algo que me guste leer, porque no debemos olvidar que tiene 19 años. En cualquier caso, maneja muy bien la presión".

"En el equipo, hay momentos en los que le apoyamos, mientras que en otros también presionamos un poco mása Antonelli. Pero en general, todo va según lo previsto. Siempre hemos tenido muy claros nuestros objetivos: esperábamos un primer año de aprendizaje, caracterizado por excelentes actuaciones y momentos positivos, pero también por otros de dificultad. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Ahora estamos en el segundo año y sigue creciendo tal como esperábamos y habíamos previsto", añadió Wolff.

Un año en el que Antonelli puede seguir agrandando su leyenda. El de Bolonia está en cabeza con 72 puntos, aunque le sigue de cerca su compañero de equipo George Russell, a nueve puntos (63). La próxima parada será Miami (1-3 de mayo) donde veremos si Kimi sigue haciendo historia en su segundo año en Fórmula 1.