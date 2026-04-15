La FIA prohíbe el truco de Mercedes y Red Bull en clasificación

El organismo rector corta la ventaja que tenían los motores de Brackley y Milton Keynes, que les daba entre 50 y 100kW extra.

Mercedes y Red Bull han sido dos de los equipos que más han sorprendido en este inicio de temporada. Por un lado, los de las estrellas plateadas han vuelto a dominar en un año con cambio de reglamento, consiguiendo un pleno de victorias (sprint incluida).

Por otro lado, el equipo de las bebidas energéticas tenía un reto muy grande por delante con el primer motor Red Bull. Una unidad de potencia que ya sorprendió en los test y a pesar de haber tenido algunos problemas de fiabilidad, está dando un buen rendimiento en este inicio de temporada.

Sin embargo, la FIA ya ha descubierto el truco. Según 'The Race', tanto Mercedes como Red Bull han estado utilizando una laguna en la nueva normativa que les permitía tener una potencia extra al final de cada vuelta de clasificación. Con el objetivo de no sacar beneficio deportivo, la FIA obliga a que haya una reducción gradual de la potencia eléctrica en las rectas, para que así no veamos diferenciales de velocidad enormes.

Aunque los de Brackley y Milton Keynes se saltaban esto utilizando un pequeño truco: la activación del sistema de emergencia. Si se desactiva de forma repentina el MGU-K para no dañarlo, el motor eléctrico se queda sin energía durante 60 segundos.

Así, el requisito de tener que reducir la velocidad gradualmente no habría que realizarlo si el motor eléctrico se apaga por problemas técnicos. Esto es algo que no se puede realizar en carrera, pero en clasificación, si se hace un buen uso de ello, podría dar unos kilovatios extra al final de la vuelta.

Con esta regla, tanto Mercedes como Red Bull se dieron cuenta que no necesitaban el MGU-K en la vuelta de regreso a boxes, por lo que podían apagarlo y así tener una ventaja de entre 50-100 kW durante un breve periodo de tiempo.

Una ventaja minúscula, pero no menos importante. Este empuje extra de energía podría no llegar ni a la décima de segundo pero ya se sabe que en la Fórmula 1 de los últimos años, cualquier centésima es fundamental en clasificación.