Helmut Marko prevé una 'guerra civil' en Mercedes: "Habrá tensión dentro del equipo"

El ex de Red Bull habla sobre el dominio del equipo alemán en las primeras carreras de la temporada, y cree que habrá un ambiente hostil si sus dos pilotos pelean por el título.

Mercedes ha dominado en las tres primeras carreras de la temporada. Los de Brackley se han postulado como el equipo a batir este año consiguiendo un pleno de victorias (incluida la sprint de China), y han estado muy por delante de sus máximos rivales.

El equipo alemán parece haber entendido a la perfección la nueva normativa y eso ha hecho que lideren el Mundial de Pilotos y el de Constructores. Además, Mercedes está rompiendo récords con Kimi Antonelli. El piloto italiano se convirtió en China en el poleman más joven de la historia a sus 19 años de edad.

Aunque este no es el único récord que ha batido Antonelli. El piloto de Mercedes es el actual líder del Mundial y también es el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en estar al frente de un campeonato con 72 puntos.

Segundo está su compañero de equipo, George Russell, con 63 puntos en su casillero. Una situación que parece inmejorable para el equipo Mercedes, aunque ya hay algunos que empiezan a pensar que no todo va a ser tan bonito en Brackley si sus dos pilotos empiezan a luchar por el título.

El Dr. Helmut Marko, exasesor de Red Bull y en su momento uno de los mayores jefes de la escudería austríaca, ha hablado sobre lo que puede ocurrir en el equipo de Toto Wolff de ahora en adelante. "Habrá tensión dentro del equipo", comentó Marko, según recoge 'PlanetF1'.

El recuerdo de 2016 y un aviso a Antonelli

Hay que recordar, que Mercedes ya tiene experiencia jugándose el título con sus dos pilotos. En 2016, Rosberg y Hamilton se jugaron el mundial y cruzaron el límite en más de una batalla en pista, aunque al final fue el alemán quién se llevó el gato al agua.

Además, Marko ha hablado sobre el increíble rendimiento de Antonelli, aunque también ha advertido sobre lo que ocurrió la temporada pasada con el italiano: "Ya era increíblemente rápido en todas las categorías junior, y es fantástico ver a un joven piloto labrándose un nombre".

“La cuestión es si podrá mantener esa velocidad y rendimiento a lo largo de la temporada. Russell es sin duda el conductor con más experiencia. El año pasado, tras el traslado de las carreras a Europa, Antonelli sufrió un importante bajón", concluyó el austríaco de 82 años.