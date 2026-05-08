La respuesta de Rafa Jódar al ser preguntado por Juan Carlos Ferrero como su futuro entrenador

El tenista madrileño ha despejado las dudas acerca de futuras incorporaciones en su equipo, después de verle únicamente acompañado de su padre en los anteriores torneos.

Rafa Jódar ya está en Roma preparado para disputar el Masters 1000 de la capital italiana. Después de causar sensación en el Mutua Madrid Open al disputar los cuartos de final ante Jannik Sinner (6-2, 7-6), el tenista español busca mejorar sus resultados.

Antes de jugar su primer partido frente a Nuno Borges este viernes a las 11:00 hora española, el joven tenista ha participado en una entrevista para 'El Corriere della Sera', donde ha conversado acerca de Sinner, su relación con Carlos Alcaraz, su padre como entrenador y su mentalidad.

En concreto, el madrileño ha sido preguntado acerca de la posibilidad de incorporar un entrenador de gran nivel a su equipo en el futuro, como Juan Carlos Ferrero, después de la separación en diciembre de 2025 con Alcaraz.

"Crecí con mi padre; le debo todo. No ha dejado de ser un maestro: se ha convertido en mi maestro personal. No veo ninguna razón para cambiar de entrenador ahora", asegura sin dudarlo Jódar, resaltando la importancia de la figura paterna de su padre a lo largo de los años.

A pesar de los múltiples candidatos que se le pueden ofrecer, el joven tenista reitera que todas las decisiones las toman entre él y su padre. "Todas las decisiones que me conciernen las tomo mi padre y yo", concluye Jódar.