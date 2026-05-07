El jefe de McLaren confiesa su mayor error: "No clasificar con Alonso para las 500 Millas..."

Zak Brown, jefe de McLaren, explica como vivió aquel momento y habla sobre como aprendió de aquella situación en la que el asturiano no se clasificó para las 500 Millas de Indianápolis 2019.

McLaren se ha convertido en el equipo a batir en Fórmula 1. Los de Woking son los vigentes campeones tanto del Mundial de Pilotos como de Constructores, en unos años que están siendo de dulce para el equipo británico. Sin embargo, no siempre ha sido así. El camino a la cima de McLaren, con Zak Brown al frente, ha sido una completa montaña rusa en los últimos años.

De hecho, el jefe del equipo papaya ha hablado sobre todos los desafíos que tuvo que superar cuando llegó a Woking: "Al principio, hubo grandes obstáculos. Hay que tener una actitud de 'nunca rendirse, el fracaso no es una opción'. Cometí muchos errores en el camino, y no me importa".

"Siempre le digo al equipo que cometer errores está bien, pero que no los repitan porque se aprende de los errores. Probablemente la más importante y pública, porque ha habido muchas, fue no clasificarnos para las 500 Millas de Indianápolis con Fernando Alonso, lo que en ese momento fue la peor experiencia de mi vida", comentó Brown, según recoge 'Autosport'.

El americano llegó a McLaren en 2016 y por aquel entonces, los pilotos del equipo británico eran Fernando Alonso y Jenson Button. El piloto español se retiró de la F1 en 2018 (aunque volvería en 2021) con McLaren, pero siguió teniendo vinculación con el equipo en otras categorías como la IndyCar.

Tras el de 2017, Fernando hizo su segundo intento de ganar la Triple Corona (ganar el GP de Mónaco de F1, las 500 Millas de Indianápolis y las 24h de Le Mans). Un hito increíble y que para alcanzarlo, al asturiano solo le faltaba una carrera: las 500 Millas de Indianápolis.

Sin embargo, el segundo intento fue un auténtico fracaso. Alonso se subió al McLaren de la IndyCar en 2019 y ni siquiera se pudo clasificar. Un momento que para Brown fue de auténtica pesadilla y ahora reconoce su culpa: "Lo reconozco. Al final, fue mi culpa porque no puse las piezas adecuadas en su lugar, a las personas adecuadas en su lugar. No confié en mi instinto".

"Así que me alegro de que haya sucedido porque no permitiré que ese error se repita. Desde entonces, hemos terminado segundos dos veces en las 500 Millas de Indianápolis, y hemos chocado cuando intentábamos tomar la delantera", concluyó el americano de 54 años.