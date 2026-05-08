La Audiencia de Salamanca deniega el primer permiso penitenciario de Alfonso Basterra por la "extrema gravedad" del crimen de Asunta

Los detalles El Tribunal explica que "en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida", teniendo en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido, la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

La Audiencia Provincial de Salamanca ha revocado el permiso penitenciario de cuatro días concedido a Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta en 2013. La Sala anuló el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León, que había estimado la queja del preso contra la decisión de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas. El Tribunal argumenta que Basterra no cumple las condiciones mínimas para un permiso de salida, debido a la gravedad del delito, la falta de asunción de responsabilidad y la lejanía en el cumplimiento de la condena. La Audiencia considera prematura la decisión, respaldando el criterio técnico de la Junta.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso penitenciario de cuatro días concedido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija Asunta en Galicia en 2013.

La Sala deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León número 5, con sede en Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas, en la que cumple condena.

En su resolución, el Tribunal explica que "en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida" teniendo en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

Para la Audiencia salmantina, la decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su "buena conducta", "resulta prematura e injustificada", motivo por el que debe "prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que por amplia mayoría denegó la solicitud del interno".

Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva. La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Sus declaraciones no convencieron ni al juez ni al jurado popular, que, por unanimidad,los declaró culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte.

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