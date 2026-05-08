Un atraco con rehenes en un banco de Sinzig (Alemania) obliga a desplegar un gran operativo policial

Operativo policial en el atraco a un banco en Sinzig, Alemania

Los detalles La policía alemana confirma que varias personas, entre ella el conductor de un furgón de transporte de dinero, han sido tomadas como rehenes en una caja de ahorros de la ciudad de Sinzig, en el oeste de Alemania.

Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig, al oeste de Alemania, ha desencadenado un importante despliegue policial en el centro de la localidad. La policía alemana ha confirmado que varias personas, incluido un conductor de transporte de dinero, han sido tomadas como rehenes en una sucursal bancaria. Las autoridades han indicado que hay varios secuestradores y rehenes dentro del banco, pero la situación es "estable". La zona ha sido acordonada, aunque no hay peligro para la población fuera de esta área. La policía ha solicitado a los residentes que permanezcan en sus casas y se muestra cautelosa con la información que proporciona.

Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (oeste de Alemania) ha obligado a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad. Según han avanzado algunos medios y confirma la policía alemana, varias personas, entre ellas un conductor de transporte de dinero, fueron tomadas como rehenes en una sucursal de una caja de ahorros en esa ciudad al oeste del país.

"Se cree que hay varios secuestradores y rehenes dentro del banco", ha indicado la policía en un comunicado, añadiendo que la situación es "estable". La policía también informó que han desplegado un amplio operativo y acordonado una extensa zona.

Atraco con rehenes a un banco en Sinzig, Alemania

El incidente se registró en el centro de la ciudad, en el estado regional de Renania-Palatinado, detalla la policía añadiendo que no existe peligro para la población fuera de la zona acordonada, aunque dentro de la zona han pedido que se mantengan en sus casas.

"Tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla la situación en los próximos minutos y horas", explica un portavoz policial al diaro Bild, asegurando que van a ser muy prudentes con la información que dan porque entienden que los atracadores están pendientes de los medios.

Exterior del banco atracado en Sinzig, Alemania

Operativo policial en un atraco con rehenes en Sinzig, Alemania

Agentes de policía frente a una sucursal bancaria en Sinzig, Renania-Palatinado, donde se ha producido un atraco con rehenes

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.