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Suceso en Alemania

Un atraco con rehenes en un banco de Sinzig (Alemania) obliga a desplegar un gran operativo policial

Los detalles La policía alemana confirma que varias personas, entre ella el conductor de un furgón de transporte de dinero, han sido tomadas como rehenes en una caja de ahorros de la ciudad de Sinzig, en el oeste de Alemania.

Operativo policial en el atraco a un banco en Sinzig, AlemaniaOperativo policial en el atraco a un banco en Sinzig, AlemaniaGetty
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Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (oeste de Alemania) ha obligado a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad. Según han avanzado algunos medios y confirma la policía alemana, varias personas, entre ellas un conductor de transporte de dinero, fueron tomadas como rehenes en una sucursal de una caja de ahorros en esa ciudad al oeste del país.

"Se cree que hay varios secuestradores y rehenes dentro del banco", ha indicado la policía en un comunicado, añadiendo que la situación es "estable". La policía también informó que han desplegado un amplio operativo y acordonado una extensa zona.

Atraco con rehenes a un banco en Sinzig, AlemaniaAtraco con rehenes a un banco en Sinzig, AlemaniaGetty

El incidente se registró en el centro de la ciudad, en el estado regional de Renania-Palatinado, detalla la policía añadiendo que no existe peligro para la población fuera de la zona acordonada, aunque dentro de la zona han pedido que se mantengan en sus casas.

"Tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla la situación en los próximos minutos y horas", explica un portavoz policial al diaro Bild, asegurando que van a ser muy prudentes con la información que dan porque entienden que los atracadores están pendientes de los medios.

Exterior del banco atracado en Sinzig, AlemaniaExterior del banco atracado en Sinzig, AlemaniaGetty

Operativo policial en un atraco con rehenes en Sinzig, AlemaniaOperativo policial en un atraco con rehenes en Sinzig, AlemaniaGetty

Agentes de policía frente a una sucursal bancaria en Sinzig, Renania-Palatinado, donde se ha producido un atraco con rehenesAgentes de policía frente a una sucursal bancaria en Sinzig, Renania-Palatinado, donde se ha producido un atraco con rehenesGetty Images

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