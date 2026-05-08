Dirección de Carrera cambia la normativa después de la maniobra de Márquez en el pit lane de Jerez

Polémica por la entrada al pit lane de Marc Márquez para cambiar la moto: atravesó el césped

Desde la directiva de la competición han aclarado a los equipos de la parrilla de MotoGP lo ocurrido con el piloto de Ducati durante la 'sprint' del sábado y explicado el procedimiento futuro para este tipo de situaciones.

La acción de Marc Márquez durante la 'sprint' de Jerez causó un gran revuelo en MotoGP. El piloto de Ducati logró el sábado su único primer puesto hasta el momento en 2026. Lo hizo bajo la lluvia y tras una arriesgada maniobra que ha llevado a Dirección de Carrera a aclarar el reglamento para el próximo Gran Premio.

A través de un comunicado a los equipos del 'paddock', la competición ha querido explicar a los pilotos la importancia de "respetar la entrada al 'pit lane'". Esto, después de que Marc atajara por el césped tras sufrir una caída en Andalucía, algo que quedará prohibido de ahora en adelante. También aclaró recientemente que, a pesar de los cambios que pueda sufrir la normativa, el vigente campeón de MotoGP no será sancionado y conservará la primera posición.

Así advertía el comunicado: "Os recordamos que la entrada al 'pit lane' debe ser respetada. Para evitar cortar curvas y pilotajes peligrosos al entrar en el 'pit lane', los pilotos no pueden pilotar por la parte de fuera de la zona pintada del piano en la entrada en el 'pit' y deben estar en el interior dentro de la línea blanca en la parte derecha de la entrada, hasta que pasen la señal de 60 km/h que marca el límite de velocidad".

Más adelante, especificaba también que las sanciones serán "inmediatas" de Le Mans en adelante para este tipo de infracciones. Además, los comunicados habrían ido acompañados, según han publicado varios medios, de imágenes que servirían para ilustrar a los pilotos con más claridad sobre las modificaciones producidas.