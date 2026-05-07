"No es el próximo Covid": las preguntas y respuestas clave para entender el brote de hantavirus

Los detalles Los expertos han pedido no perder el control de la situación y no dejarse llevar por el pánico, después de que la enfermedad se haya propagado en un crucero causando la muerte de tres personas.

La OMS ha descartado que el brote de hantavirus en el barco MV Hondius, que zarpó de Argentina y se dirige a Tenerife tras causar tres muertes, sea comparable al Covid. Maria van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, ha enfatizado la gravedad del virus, que tiene una letalidad del 38% y no cuenta con vacuna ni tratamiento específico. Eva Hrncirova, portavoz europea de Sanidad, asegura que el riesgo para Europa es bajo. El hantavirus requiere contacto estrecho para propagarse y se detecta mediante PCR nasal. Los síntomas incluyen fiebre y dificultades respiratorias. No existe un protocolo de cuarentena definido, pero las autoridades trabajan en ello.

"No es el próximo Covid". Así de tajantes se han mostrado en la OMS después del brote de hantavirus en MV Hondius. En el barco que zarpó de Argentina y que, ahora, va a fondear en las costas de Tenerife después de que el virus haya acabado con la vida de tres personas. A pesar de la cercanía de 2020, en la Organización Mundial de la Salud han querido ser más que claros.

Ha sido Maria van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, la que ha descartado que la situación de hace seis años se pueda volver a repetir advirtiendo eso sí de la peligrosidad de la enfermedad, que tilda de "grave": "Si las personas se infectan pueden morir".

Es un virus conocido desde hace años que tiene una letalidad del 38% y para la que, al menos de momento, no hay ni vacuna ni tratamiento específico debido al número tan bajo de personas afectadas. "El riesgo para la población europea es bajo. La salud de nuestros ciudadanos es prioridad absoluta", ha afirmado Eva Hrncirova, portavoz europea de Sanidad.

En ese sentido, los expertos coinciden en que este no es un virus que se extienda con facilidad y que se necesita un contacto estrecho. "Esto no se parece en nada al coronavirus y así lo veremos en las próximas semanas. Hay que entender que tenemos muy cerca en nuestra memoria el drama que hemos vivido y, por tanto, la preocupación existe", cuenta José María Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad.

Insisten, por tanto, en no perder el control de la situación y menos aún que se deje que el pánico cunda entre la población.

Una PCR para detectarlo

En una que recuerda bien el Covid. Y, como con el Covid, para detectar el hantavirus se ha de realizar una PCR vía nasal. Los resultados, en ocho horas. El riesgo de contagio, muy bajo y casi inexistente hasta que llegan los primeros síntomas.

¿Y qué fases tiene el hantavirus? A pesar de que no están tan marcadas como con otras patologías, sí que existe una hoja de ruta. La primera fase es la de incubación, que aunque puede durar entre una y seis semanas lo normal son dos o tres. La segunda es la llamada prodrómica, que es cuando aparecen síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular o náuseas, además de síntomas gastrointestinales. Además, podría haber una tercera fase cardiopulmonar en un periodo de 24 y 48 horas con dificultades respiratorias. Depende, en este caso, de cada paciente.

Una vez superada la enfermedad, el paciente podría tardar semanas o incluso meses en recuperarse por completo.

¿Y el tratamiento? Como se ha dicho con anterioridad, no existe uno que esté diseñado de manera exclusiva para esta enfermedad. Según cada paciente y su sintomatología, se actúa para paliar las deficiencias que presenta en cada momento.

Sobre la cuarentena, el protocolo no está todavía cerrado. Las comunidades autónomas, en eses sentido, están valorando todo y tratando de llegar a un acuerdo para poner claros los tiempos.

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