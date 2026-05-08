Trump defiende que el alto el fuego con Irán sigue en vigor pese al cruce de ataques en las últimas horas

Varias personas circulan cerca de una valla con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán

El contexto Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego al atacar un petrolero iraní y otro buque, así como de llevar a cabo ataques aéreos contra zonas civiles en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. El ejército estadounidense afirmó haber respondido atacando buques militares al este del estrecho y al sur del puerto de Chabahar.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán está en riesgo tras enfrentamientos en el Golfo Pérsico y ataques a los Emiratos Árabes Unidos, lo que genera pesimismo sobre una solución diplomática. Mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán a su propuesta de paz, el presidente Trump informó que destructores estadounidenses fueron atacados en el estrecho de Ormuz, aunque sin daños. Irán acusó a EE.UU. de violar el alto el fuego, y ambos países intercambiaron ataques. La situación se normalizó en las islas iraníes tras varias horas de fuego. Los precios del petróleo aumentaron, y Trump sugirió que las conversaciones con Irán continúan, a pesar de las hostilidades.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se tambalea. Fuerzas estadounidenses e iraníes se enfrentaron en el Golfo Pérsico, mientras que los Emiratos Árabes Unidos fueron también objetivo de ataques, algo que vuelve a traer pesimismo a las esperanzas de una solución diplomática a la crisis.

La escalada de los combates se produjo mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán a su propuesta para poner fin al conflicto. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este juevews que tres destructores de la Armada estadounidense fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz.

"Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo. Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sí", escribió Trump en Truth Social. Posteriormente, Trump declaró a la prensa que el alto el fuego seguía vigente e intentó restarle importancia al incidente. "Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos", comentó Trump en Washington.

El alto mando militar conjunto de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego al atacar un petrolero iraní y otro buque, así como de llevar a cabo ataques aéreos contra zonas civiles en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, y en zonas costeras cercanas.

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El ejército estadounidense afirmó haber respondido atacando buques militares al este del estrecho y al sur del puerto de Chabahar. Un portavoz del Cuartel General Central de Irán, Khatam al-Anbiya, declaró que los ataques iraníes causaron "daños significativos", pero el Comando Central de Estados Unidos afirmó que ninguno de sus objetivos resultó afectado.

La cadena iraní Press TV informó posteriormente que, tras varias horas de fuego, "la situación en las islas iraníes y las ciudades costeras del estrecho de Ormuz ha vuelto a la normalidad".

Los nuevos ataques hacen subir el precio del petróleo

Ambas partes han intercambiado disparos ocasionalmente desde que entró en vigor el alto el fuego el 7 de abril, con Irán atacando objetivos en países del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos. Desde el inicio de la guerra, Irán ha atacado con frecuencia a los Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo, que albergan bases estadounidenses.

Los precios del petróleo han subido al inicio de la jornada del viernes en Asia, con el crudo Brent superando los 100 dólares por barril, mientras que las cotizaciones bursátiles retrocedieron tras las fuertes ganancias de esta semana ante la esperanza de una pronta resolución del conflicto.

Trump sugirió que las conversaciones con Teherán seguían su curso a pesar de las hostilidades del jueves. "Estamos renegociando con los iraníes", defendió ante la prensa. Antes de los últimos ataques, Estados Unidos había presentado una propuesta que pondría fin formalmente al conflicto, pero que no abordaba las principales exigencias estadounidenses de que Irán suspendiera su programa nuclear y reabriera el estrecho.

Aun así, Trump declaró que Teherán había reconocido su exigencia de que Irán nunca podría obtener un arma nuclear, una prohibición que, según él, estaba claramente estipulada en la propuesta estadounidense. "No hay ninguna posibilidad. Y ellos lo saben, y lo han aceptado. Veamos si están dispuestos a firmarlo", dijo el mandatario estadounidense, que fue ambiguo a la hora de hablar de un posible acuerdo: "Puede que no suceda, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos quieren llegar a un acuerdo más que yo".

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