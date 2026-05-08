Dispositivo inédito ante la llegada del MV Hondius a Canarias: 23 países coordinan la vuelta a casa de los pasajeros a bordo del crucero del brote de hantavirus

Los detalles Los pasajeros serán trasladados en lanchas en grupos de cinco hasta el puerto, que no tiene infraestructura para acoger a pasajeros, y de ahí a los aviones. El dispositivo estará completamente aislado de la población y perimetrado, así como los vehículos y la zona del aeropuerto.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que causó tres muertes, llegará a Granadilla de Abona, Tenerife, en dos días. Con 147 pasajeros de 23 nacionalidades, incluyendo 14 españoles, se prepara un dispositivo para su repatriación. La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, informó que algunos países, como Estados Unidos y Gran Bretaña, podrían enviar aviones. El Ministerio de Exteriores coordina con Países Bajos y la Comisión Europea. Los pasajeros desembarcarán en grupos pequeños y serán trasladados al aeropuerto, con medidas de aislamiento estrictas. Los 14 españoles serán evaluados en Madrid. La OMS confirmó cinco casos de contagio y el posible origen del brote se investiga en un viaje por Sudamérica.

Quedan dos días para que el MV Hondius, el crucero en el que ha tenido lugar un brote de hantavirus que ha provocado la muerte de tres personas, llegue a Granadilla de Abona (Tenerife) y el dispositivo está preparándose para que todos los ciudadanos puedan volver a sus países de origen. En total hay 23 nacionalidades distintas entre los 147 pasajeros a bordo del crucero, entre ellos 14 españoles.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, explicó este jueves que están a expensas de saber qué países deciden mandar aviones para traer de vuelta a sus ciudadanos o si, por el contrario, se opta por un mecanismo conjunto.

Desde el Ministerio de Exteriores han conseguido que Estados Unidos muestre su disposición a mandar un avión y que las conversaciones con Gran Bretaña estén "muy avanzadas" para hacer lo mismo, según detallaba Barcones. "Hemos dejado a lo largo del día de hoy para que decidan finalmente, tanto dentro de la Unión Europea como fuera, qué países van a querer recoger a sus compatriotas o hacerlo de manera conjunta, tanto a través de Holanda como país responsable de la bandera, como con la propia Comisión Europea", explicaba.

El objetivo es que, cuando llegue el barco este domingo, el dispositivo esté completamente listo para que todos los países puedan llevar de vuelta a sus ciudadanos desde Canarias. Estas son todas las nacionalidades que van en el crucero: Filipinas (38, todos de tripulación), Gran Bretaña (23), Estados Unidos (17), Países Bajos (11), Alemania (8), Francia (5), Ucrania (5), Australia (4), Canadá (4), Turquía (3), Bélgica (2), Irlanda (2), India (2), Grecia (1), Polonia (1), Portugal (1), Montenegro (1), Japón (1), Nueva Zelanda (1), Argentina (1), Rusia (1) y Guatemala (1).

Desde Interior explican que se están manteniendo "infinidad" de reuniones para coordinar este operativo, trabajando en "estrechísima colaboración" con Países Bajos, cuyas autoridades "están mostrando que asumen la responsabilidad que les confiere la legislación vigente como bandera de este barco, tanto con la tripulación como con el pasaje si así fuera necesario".

Lo que sabemos del protocolo

Los pasajeros serán trasladados en lanchas en grupos de cinco hasta el puerto, que no tiene infraestructura para acoger a pasajeros, y de ahí a los aviones. El dispositivo estará completamente aislado de la población y perimetrado, así como los vehículos y la zona del aeropuerto. Nadie abandonará el barco hasta que no haya llegado su transporte al cercano aeropuerto de Tenerife Sur. El cadáver de la persona fallecida en el buque se evacuará con el protocolo habitual de estos casos.

La operación para evacuar el crucero con hantavirus: lanchas hasta Tenerife, un trayecto de diez minutos al aeropuerto y la duda sobre la desinfección

Tras el debate sobre la obligatoriedad de las cuarentenas de los españoles que mantuvieron el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que será obligatoria "en los casos que se determinen" por las autoridades científicas.

El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar entre una y seis semanas, pero establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados es fundamental para calcular las cuarentenas sin que se alargue el proceso. Cabe recordar que ninguno de los ocupantes del buque presenta síntomas desde el 28 de abril.

Los 14 españoles, todos en buen estado, serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, evaluándose día a día su evolución con todas las pruebas que sean necesarias. También está preparada la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife.

La OMS ha determinado que por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves. La agencia también investiga el posible origen del brote, que podría estar en un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés que falleció.

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