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Frente a Nigel Farage

El Partido Laborista del primer ministro Starmer sufre un duro revés en las elecciones locales

Los detalles Según los primeros resultados divulgados este viernes, el laborismo se derrumba, mientras que dan al populista de derecha Nigel Farage un fuerte avance.

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir StarmerImagen de archivo del primer ministro británico, Keir StarmerReuters

El Partido Laborista del primer ministro británico, Keir Starmer, ha sufrido un duro revés en los comicios locales parciales que se celebraron este jueves en Inglaterra, de acuerdo con los primeros resultados divulgados este viernes, que dan al populista de derecha Reform UK, de Nigel Farage, un fuerte avance.

De acuerdo con el recuento de 39 de los 136 consistorios en liza, el laborismo ha perdido 246 concejales, por lo que pierde el control de 7 ayuntamientos y controla 10, mientras que Reform UK es hasta ahora el gran vencedor al obtener 325 concejales y se hace con un municipio.

Además, los conservadores también sufrieron un retroceso electoral al perder 119 asientos y quedarse, por ahora, con 195, pero mantienen el control de tres ayuntamientos, en tanto que los Verdes, del izquierdista Zack Polanski, ganan 26 nuevos concejales hasta quedarse con 48.

Los liberal demócratas, en tanto, ganan 35 nuevos asientos, hasta 236, y consiguen controlar un total de cinco consistorios, mientras que el resto corresponden a independientes. Se espera que el escrutinio definitivo de los 136 consistorios, con unos 5.000 puestos de concejales en juego, pueda conocerse en la tarde de este viernes.

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