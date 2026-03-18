Duro 'palo' de Carlos Sainz a la F1: "Estamos vendiendo algo que sabemos que no está bien"

El piloto español cree que "esta no es la Fórmula 1 que queremos ver", se muestra preocupado por las siguientes carreras y confía en el cambio tras dos GP completados.

"Esto no es lo que nos gusta"

Las críticas a la nueva Fórmula 1 no cesan. Los pilotos de la parrilla siguen cargando duramente contra el nuevo reglamento debido a los numerosos cambios establecidos que han cambiado por completo el deporte. Tras el GP de China, campeones del mundo como Max Verstappen o Lando Norris estallaron.

"Si hablas con la mayoría de los pilotos, esto no es lo que nos gusta. Y tampoco creo que sea lo que quieren los verdaderos aficionados a la F1. Quizá a algún aficionado le guste, pero no entienden las carreras", comentaba el neerlandés tras la carrera en Shanghái.

A su vez, otro piloto que ha vuelto a cargar contra la F1 ha sido Carlos Sainz: "Estamos vendiendo algo que sabemos que no está bien. En China no fue tan malo porque las unidades de potencia allí pueden absorber suficiente energía de la batería. Pero me preocupan circuitos como Monza o Francorchamps; tendremos que idear algo para ellos".

El actual director de la GPDA (sindicato oficial de los pilotos de Fórmula 1) asegura que "esta no es la Fórmula 1 que queremos ver", ya que se aleja completamente de lo que es el deporte. "Los que están al mando se han dado cuenta", añadió el español en declaraciones recogidas por 'Speedweek', tras China.

"Espero que podamos cambiar algo, porque este no es el camino correcto para nuestro deporte. Desde luego, estamos al principio de la temporada. Era de esperar que no todos pudieran cumplir con sus obligaciones. Pero todo esto no pinta bien para la Fórmula 1", apuntó Sainz, mostrándose esperanzador de cara al cambio que podría llegar tras el GP de Miami.

"Quiero decir, en China tuvimos dos McLaren, un Williams y un Audi que ni siquiera pudieron empezar la carrera. Nos complicamos la vida con unidades de potencia supercomplicadas. Ni siquiera equipos de carreras tan experimentados logran una fiabilidad óptima", concluyó el piloto de Williams.