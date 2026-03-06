El jefe de la F1 carga contra Aston Martin y Fernando Alonso: pide no "señalar con el dedo" a Honda

Stefano Domenicali ha rechazado las críticas de Newey y el bicampeón del mundo sobre sus socios motoristas, y ha pedido unidad y positivismo ante este tipo de situaciones.

Aston Martin y Fernando Alonso han recibido un tirón de orejas. Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, ha respondido a las duras declaraciones de Adrian Newey y el bicampeón del mundo sobre Honda y su "decepcionante" situación actual.

En una entrevista, el directivo italiano ha sido preguntado acerca de la situación de la escudería británica antes del GP de Australia y su postura. "No quiero mentir. Me sorprendió", confiesa Domenicali, admitiendo que la posición de Aston Martin le preocupa.

Pese al malestar expresado por el jefe de la F1 sobre los de Silverstone, este ha cargado contra el laureado ingeniero y Alonso por sus últimas palabras, criticando de forma contundente a sus socios motoristas. "Lo único que, en mi experiencia, no se puede aceptar señalar con el dedo, sabes", replica el italiano.

"Somos un deporte de equipo y la única forma de reaccionar positivamente y lo más rápido posible es trabajando juntos", ha añadido Domenicali, reiterando el mensaje de unión ante las adversidades en la competición.

Tras estas palabras, veremos cómo cambia la situación de Aston Martin de cara a este GP de Australia y si su postura sobre el motor Honda y las complicaciones que está generando cambian próximamente o se mantienen.