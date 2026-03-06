Ahora

GP de Australia

La decepcionante imagen de Aston Martin en Australia: Fernando Alonso, cabizbajo frente al AMR26

El bicampeón del mundo no ha podido participar en la FP1 debido a la ausencia de baterías de repuesto y ha dejado una instantánea para la historia de la Fórmula 1.

La decepcionante imagen de Aston Martin en Australia: Fernando Alonso, cabizbajo frente al AMR26La decepcionante imagen de Aston Martin en Australia: Fernando Alonso, cabizbajo frente al AMR26DAZN F1

Aston Martin no tiene solución alguna. A pesar de las esperanzadoras declaraciones que proclamó ayer Fernando Alonso sobre el motor Honda, en las que pedía tiempo y "tener fe" en ellos, su paciencia ha acabado. Durante los entrenamientos libres, el bicampeón solo ha podido correr 17 vueltas en la FP2.

El GP de Australia, aunque está a 24 horas de celebrarse, parece que nunca llegará para los británicos. Este viernes se ha inmortalizado una imagen impactante en el garaje de los de Silverstone. Alonso, vestido con la indumentaria de su equipo y con el móvil en las manos, ni siquiera ha prestado atención al AMR26.

A su vez, sus ingenieros, pese a estarse realizando los entrenamientos, no han tocado el monoplaza, después de conocerse que el piloto español no participaría en la FP1. La ausencia del piloto español se ha debido principalmente a la falta de baterías de repuesto, por las cuales no pueden correr los dos Aston Martin a la vez.

Tras los libres, Alonso ha comparecido ante los medios criticando su desoladora situación actual. "Es más una cuestión de Honda, si tienen stock. Ha sido un día difícil. El problema de Honda en la FP1 no nos permitió rodar y también los problemas de Honda en la FP2 nos limitaron el programa y no pudimos dar tantas vueltas como queríamos", ha explicado.

Incluso, el propio piloto no ha ocultado su decepción con los socios japoneses de Aston Martin. "Sólo estoy al volante. Pero es decepcionante cuando solo suministras a un equipo y no tienes repuestos ni existencias. Así es la situación", añadía.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán advierte de una guerra prolongada y dice que empleará nuevas armas estratégicas
  2. Trump vuelve a la carga contra España a la que define como "perdedora" e Israel se suma hablando de "un juego raro e incomprensible"
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. Vox ni apoyará ni se abstendrá en la segunda votación de investidura de María Guardiola en Extremadura
  5. Gisèle Pelicot defiende que el suyo "es el juicio de todas las mujeres" y dice que necesita creer que los años con su marido "no fueron una mentira"
  6. La UCO acredita que solo uno de los 36 viajes al extranjero de Begoña Gómez en los últimos cinco años se enmarca en la investigación contra ella