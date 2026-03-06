La decepcionante imagen de Aston Martin en Australia: Fernando Alonso, cabizbajo frente al AMR26

El bicampeón del mundo no ha podido participar en la FP1 debido a la ausencia de baterías de repuesto y ha dejado una instantánea para la historia de la Fórmula 1.

Aston Martin no tiene solución alguna. A pesar de las esperanzadoras declaraciones que proclamó ayer Fernando Alonso sobre el motor Honda, en las que pedía tiempo y "tener fe" en ellos, su paciencia ha acabado. Durante los entrenamientos libres, el bicampeón solo ha podido correr 17 vueltas en la FP2.

El GP de Australia, aunque está a 24 horas de celebrarse, parece que nunca llegará para los británicos. Este viernes se ha inmortalizado una imagen impactante en el garaje de los de Silverstone. Alonso, vestido con la indumentaria de su equipo y con el móvil en las manos, ni siquiera ha prestado atención al AMR26.

A su vez, sus ingenieros, pese a estarse realizando los entrenamientos, no han tocado el monoplaza, después de conocerse que el piloto español no participaría en la FP1. La ausencia del piloto español se ha debido principalmente a la falta de baterías de repuesto, por las cuales no pueden correr los dos Aston Martin a la vez.

Tras los libres, Alonso ha comparecido ante los medios criticando su desoladora situación actual. "Es más una cuestión de Honda, si tienen stock. Ha sido un día difícil. El problema de Honda en la FP1 no nos permitió rodar y también los problemas de Honda en la FP2 nos limitaron el programa y no pudimos dar tantas vueltas como queríamos", ha explicado.

Incluso, el propio piloto no ha ocultado su decepción con los socios japoneses de Aston Martin. "Sólo estoy al volante. Pero es decepcionante cuando solo suministras a un equipo y no tienes repuestos ni existencias. Así es la situación", añadía.