El Ayuntamiento de Santander abre un expediente sancionador al policía local que "no hizo su trabajo" al recibir aviso sobre la pasasela de El Bocal

Traslado del cuerpo de la sexta víctima del colapso de la pasarela de El Bocal, en Santander

Sí, pero... La alcaldesa de Santander ha criticado que no tendría que haber sido un vecino quien detectara que la infraestructura estaba mal, sino las propias labores de mantenimiento y ha señalado que desde el Ayuntamiento entienden que la "responsabilida total" es de Costas.

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado un expediente informativo y sancionador contra un agente de la Policía Local por no atender una alerta sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal, un día antes de que su colapso causara la muerte de seis jóvenes. La alcaldesa, Gema Igual, reconoció que la respuesta de la Policía Local "falló" tras recibir una llamada de un vecino alertando del peligro. Aunque se agradeció la acción del ciudadano, Igual criticó que no debería haber sido necesario su aviso si la infraestructura hubiera estado mantenida. La responsabilidad total, según la alcaldesa, corresponde a Costas, ya que el proyecto nunca se finalizó. El accidente ocurrió cuando siete estudiantes cruzaban la pasarela, resultando en la muerte de seis de ellos, mientras que una joven permanece en la UCI.

El Ayuntamiento de Santander incoará expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que "no hizo su trabajo" al ser avisado por la sala del 112 del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente que ha causado la muerte de seis jóvenes por el colapso de este puente.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha reconocido que la cadena de respuesta de la Policía Local "falló". "Efectivamente se recibió una llamada el lunes en la Policía Local a las 12:14 horas", ha confirmado la alcaldesa agradeciendo la labor de una "vecino ejemplar" que alertó del mal estado de la pasarela.

La alcaldesa ha reconocido que "la cadena de respuesta de la Policía Local" a ella llamada "no funcionó" como debía, según el informe realizado por la propia policía. "No advierte de la incidenmcia. Ni se puso en contacto con ningun equipo a ver si podía o no", ha añadido la edil. "Debemos asumir este fallo (...) Vamos a iniciar un expediente informativo y sancionador sobre el agente de la Policía Local que no hizo el trabajo", ha detallado la alcaldesa.

No obstante, también ha afeado que no tendría que haber sido un vecino el que hubiera detectado que la infraestructura estaba mal. "Si la pasarela hubiera estado mantenida no habríamos llegado a ese deterioro, y por ello a la desgracia que ha ocurrido. La responsabilidad total entendemos que es de Costas", ha denunciado sentenciando que "es un proyecto que jamás se ha finalizado".

Una alerta ignorada y seis víctimas mortales

El Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada de un ciudadano que alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente y seguidamente dio aviso a la Policía Local de Santander.

En concreto, un vecino llamó al 112 el pasado lunes para avisar de que el puente de madera estaba roto y que si pasaba alguien se podía caer. Acto seguido, la gestora de sala del Centro de Atención a Emergencias llamó a la Policía para trasladar el mensaje, según ha podido confirmar esta agencia.

Sin embargo, todo apunta a que no se tomaron medidas ya que la pasarela colapsó al día siguiente, el martes, cuando el grupo de siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, realizaban una ruta por la zona.

Tras el hundimiento, los jóvenes -todos de en torno a los 20 años- cayeron a una zona de rocas y solo sobrevivió una de ellas, que se encuentra en la UCI del Hospital Valdecilla.