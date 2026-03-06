Newey, jefe de Alonso, le quita la careta a Honda: así mintieron a Aston Martin

El ingeniero británico ha desvelado que se dieron cuenta de los problemas en la unidad de potencia "en noviembre del año pasado".

Tras los Libres 1 del Gran Premio de Australia en los que Fernando Alonso no ha rodado por problemas con la batería de su AMR26, Adrian Newey ha comparecido en rueda de prensa.

La pregunta al jefe de Aston Martin era clara: ¿Conocían los problemas de Honda? Y el británico, sin medias tintas y con rostro de visible decepción, ha pasado al ataque.

"No, no lo estábamos. Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fuimos a Tokio para discutir los rumores de que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo", ha desvelado.

El ex de Red Bull pone en contexto de dónde viene Honda: "Es importante recordar un poco la historia. Honda se retiró a finales de 2021. Luego volvió a la competición, más o menos a finales de 2022, es decir, durante aproximadamente un año, un año y pico fuera de competición".

Sin embargo, lo que más le chocó a Newey es que la mayoría del equipo que había llevado a Max Verstappen y a Red Bull a reinar en la pasada era de Fórmula 1 ahora se dedicaba a hacer... ¡¡placas solares!!

"Cuando se rearmaron, muchos del grupo original se habían disuelto, según se ha comprobado, y se habían dedicado a trabajar en paneles solares o cosas similares, por lo que llegó mucha gente nueva en la Fórmula 1. No aportaron la experiencia que tenían antes", ha señalado.

"Volvieron con, digamos, solo el 30 % de su equipo original y en la era del límite presupuestario, así que empezaron muy mal y, por desgracia, les ha costado recuperar el terreno perdido", ha zanjado.