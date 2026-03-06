Ahora

"Debería haber ganado muchos más campeonatos"

Fernando Alonso está devastado: Newey desvela el mal momento del piloto de Aston Martin

El jefe de la escudería de Silverstone ha explicado en rueda de prensa que "para Fernando es un momento mentalmente duro ahora mismo".

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación de Aston MartinAdrian Newey y Fernando Alonso en la presentación de Aston MartinGetty

Después de que el AMR26 de Fernando Alonso no rodara en los Libres 1 del Gran Premio de Australia, Adrian Newey ha comparecido en rueda de prensa.

El jefe de Aston Martin, además de destapar la mentira de Honda al equipo británico, ha ensalzado a su piloto.

Según el ex de Red Bull, el palmarés del bicampeón del mundo de Fórmula 1 no refleja su verdadero talento y rendimiento.

"Fernando es uno de los verdaderos grandes. Su capacidad, su talento, su nivel completo como piloto… debería haber ganado muchos más campeonatos que los dos que tiene a su nombre", ha explicado.

"No estoy seguro de cuántos años tiene. Nadie sabe realmente cuál es su edad. Pero sigue siendo súper rápido, súper talentoso, súper agudo", ha añadido.

A su vez, Newey, consciente de la pobre unidad de potencia que tienen, ha desvelado que Alonso está muy tocado anímicamente: "Para Fernando, es un momento mentalmente duro ahora mismo".

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán advierte de una guerra prolongada con nuevas armas e Israel lanza una "amplia oleada" de ataques contra Beirut y Teherán
  2. Sánchez pide comparecer en el Congreso para exponer la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Medio
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. Vox ni apoyará ni se abstendrá en la segunda votación de investidura de María Guardiola en Extremadura
  5. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual agravada y lesiones
  6. Vuelve el frío: la borrasca Regina deja lluvias generalizadas y precipitaciones fuertes en el noreste y este