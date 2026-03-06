Fernando Alonso está devastado: Newey desvela el mal momento del piloto de Aston Martin

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación de Aston Martin

El jefe de la escudería de Silverstone ha explicado en rueda de prensa que "para Fernando es un momento mentalmente duro ahora mismo".

Después de que el AMR26 de Fernando Alonso no rodara en los Libres 1 del Gran Premio de Australia, Adrian Newey ha comparecido en rueda de prensa.

El jefe de Aston Martin, además de destapar la mentira de Honda al equipo británico, ha ensalzado a su piloto.

Según el ex de Red Bull, el palmarés del bicampeón del mundo de Fórmula 1 no refleja su verdadero talento y rendimiento.

"Fernando es uno de los verdaderos grandes. Su capacidad, su talento, su nivel completo como piloto… debería haber ganado muchos más campeonatos que los dos que tiene a su nombre", ha explicado.

"No estoy seguro de cuántos años tiene. Nadie sabe realmente cuál es su edad. Pero sigue siendo súper rápido, súper talentoso, súper agudo", ha añadido.

A su vez, Newey, consciente de la pobre unidad de potencia que tienen, ha desvelado que Alonso está muy tocado anímicamente: "Para Fernando, es un momento mentalmente duro ahora mismo".