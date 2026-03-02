Ahora

F1 2026

GP de Australia de F1 2026: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, clasificación y carrera

Este domingo 8 de marzo dará comienzo la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Circuito de Albert Park. A las 05:00 hora española, los pilotos correrán 66 vueltas para llevarse el primer GP del año.

GP de AustraliaGP de AustraliaGETTY

La Fórmula 1 ya está de vuelta. Oficialmente, este fin de semana comienza la temporada 2026 del 'Grand Prix', después de un largo periodo vacacional marcado por la polémica de los motores Mercedes y los nuevos monoplazas.

Con la imposición del nuevo reglamento, este año la F1 cambia de forma radical y el primer escenario donde veremos competir a los 22 pilotos de la parrilla por el primer GP será Australia. Este viernes 6 de marzo, en el Circuito de Albert Park, se realizarán los entrenamientos libres 1 y 2 a las 02:30 y 06:00 hora española, respectivamente.

Para el sábado 7, los pilotos disputarán el último entrenamiento libre a las 02:30 hora española, que irá seguido posteriormente de la clasificación a las 06:00 horas. Una vez comenzada la clasificación, los pilotos buscarán hacerse con la mejor posición posible de cara a la salida en la carrera del domingo.

Por último, el GP de Australia dará inicio a las 05:00 hora española del domingo 8 de marzo cuando los semáforos se apaguen. Con un total de 66 vueltas o un tiempo límite de dos horas como máximo, los pilotos correrán sobre el trazado de Albert Park por el primer puesto.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Australia disputado en el Circuito de Albert Park, al igual que los tres entrenamientos libres y la clasificación, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

  • Libres 1 (6 de marzo a las 02:30 hora española)
  • Libres 2 (6 de marzo a las 06:00 hora española)
  • Libres 3 (7 de marzo a las 02:30 hora española)
  • Clasificación (7 de marzo a las 06:00 hora española)
  • GP de Australia (8 de marzo a las 05:00 hora española)

