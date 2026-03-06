"Están pasando cosas...": el mensaje más optimista de Alonso que invita a confiar en el AMR26

El bicampeón mundial ha dado la cara en medio del oscuro momento que atraviesa Aston Martin, demostrando liderazgo y confianza en las posibilidades del equipo para 2026.

Ante las enormes dificultades que Aston Martin está enfrentando en este inicio de temporada, Fernando Alonso ha demostrado una vez más su alma de líder. El asturiano se ha mostrado ante los medios como cabeza del proyecto tras el desastre en los primeros libres de la temporada, mandando un mensaje de unión y confianza.

Fue preguntado por 'DAZN' si veía la luz al final del túnel, a lo que respondió: "Claro, somos mucho menos negativos que la prensa y la gente de alrededor, es bonito contar la historia cuando alguien lo está haciendo muy bien y cuando alguien lo está haciendo mal o las cosas no van bien intentas exagerar ambos extremos".

Los problemas en Silverstone son incontables y no parecen cesar. El equipo de Adrian Newey afronta una primera fecha del calendario en unas condiciones muy preocupantes; sin rodaje y sin baterías de recambio, además de la persistencia de los problemas de vibración con la unidad de potencia, lo que supone un "reto enorme" para Fernando y todo el equipo.

"Esto es Fórmula 1 desafortunadamente, la tecnología es muy compleja y las cosas requieren un poco de tiempo", explicaba, señalando de alguna manera el trabajo realizado por Honda con el motor del AMR26. Aunque cerró con un mensaje optimista.

"Correremos cada día en los libres y todas las semanas gran premio a gran premio y quizá no vemos el progreso que todos queremos ver pero están pasando cosas ya sabes", aseguraba el asturiano. Se espera que las mejoras vayan apareciendo en el coche a lo largo de la temporada y que a medida que esto ocurra, Alonso pueda pelear por más: "Siempre hay progreso en el equipo. Esperemos que sea visible en el tiempo por vuelta lo antes posible".