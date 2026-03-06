¿Alcanzarán Alcaraz y Sinner al 'Big3'? Responde un top-10: "Sacrificar tu vida..."

Alexander Bublik analiza lo diferentes que son Nadal, Federer y Djokovic con sus sucesores. El kazajo habla de la personalidad y las sensaciones que transmiten en distancias cortas.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan varios años viviendo bajo las expectativas del 'Big3'. Su superioridad con respecto al resto de tenistas inició una duda en el mundo del tenis: ¿Serán capaces de igualar los éxitos y la magnitud de Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer?

Los datos, a su edad, son similares. Alcaraz, de hecho, ya tiene 7 'grandes' en su poder con tan solo 22 años. El murciano, junto a Jannik, llega como principal favorito a todas las grandes citas y más después de su conquista en Melbourne.

Alexander Bublik es uno de los tenistas más extravagantes del circuito. Su actitud y su juego le convierten en un espectáculo sobre la pista. Sin embargo, el kazajo, afincado en el número 10 del mundo, persigue objetivos más grandes.

En la previa de Indian Wells, Bublik ha comparado al 'Big3' con Alcaraz y Sinner dejando una interesante conexión: "Al 'Big Three' le admiraba, pero no somos amigos. Con Carlos y Jannik, la conexión es un poco más fácil porque yo ya estaba cuando llegaron. Le aportan un toque genial al juego. Carlos es un crack, un tipo divertido y muy ruidoso".

"Jannik es más hielo, al menos en pista, porque fuera es bastante agradable. Es genial enfrentarlos a ambos y desafiarlos a veces. Supongo que para jugar al nivel de Nadal, Federer y Djokovic, hay que ser lo más parecido a un extraterrestre posible. En mi opinión, no es posible llegar a ese nivel, supongo que hay que ser especial. Tienes que sacrificar toda tu vida por ello", confiesa Bublik en declaraciones que recoge 'Eurosport'.