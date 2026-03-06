Vox tumba la segunda votación para investir a Guardiola y deja Extremadura al borde de la repetición electoral

Los detalles En esta segunda votación, en la que la candidata del PP necesitaba la mayoría simple de la Asamblea de Extremadura para ser investida presidenta de la Junta, Guardiola ha contado únicamente con los votos a favor del PP, mientras que el resto de partidos (Vox, PSOE y Unidas por Extremadura) ha mantenido su voto en contra.

Vox ha bloqueado la segunda votación para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, dejando la comunidad al borde de nuevas elecciones. En esta votación, Guardiola solo obtuvo el apoyo de su partido, el PP, con 29 votos, mientras que Vox, PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra, sumando 36 votos. Vox había adelantado que no se abstendría ni apoyaría la investidura. Guardiola intentó negociar con Vox, pero su líder, Óscar Fernández Calle, culpó a Génova de la falta de acuerdo. La situación refleja un estancamiento político, con la investidura rechazada por segunda vez.

El partido de extrema derecha Vox ha tumbado este viernes la segunda votación para investir a la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. De esta manera, los de Abascal dejan la comunidad al borde de la repetición electoral.

En esta segunda votación, en la que la candidata del PP necesitaba la mayoría simple de la Asamblea de Extremadura para ser investida presidenta de la Junta, Guardiola ha contado únicamente con los votos a favor del PP (29), mientras que el resto de partidos (Vox, PSOE y Unidas por Extremadura) han mantenido su voto en contra (36 votos).

En esta segunda votación, a Guardiola le hubiera servido la abstención de los 11 diputados de los de Santiago Abascal. Pero Vox ya había avisado que ni se abstendría ni votaría a favor de la investidura. Su voto en contra, junto al resto de grupos parlamentarios, ha terminado en otro fracaso para la presidenta en funciones.

Se trata de la segunda vez que la investidura de María Guardiola es rechazada con los votos en contra de toda la oposición, el mismo resultado que se dio en la primera votación celebrada este pasado miércoles en la Asamblea.

Antes de esa votación, Guardiola había puesto la pelota en el tejado de Vox, incluso aseguró tener "la conciencia tranquila" porque había "hecho todo lo que estaba" en su "mano" para conseguir un acuerdo con Vox. En este sentido, Guardiola también emplazó a su interlocutor a "reunirse las veces" que fueran "necesarias" para alcanzar un pacto "justo" con el resultado electoral y el programa de cada partido. Pero Vox y PP no han llegado a un acuerdo.

"Si usted quiere que haya gobierno con nosotros, tiene que quedar patente que hay más del doble de Vox", ha señalado el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, en el debate de investidura de este viernes.

Además, Fernández Calle ha culpado de la falta de acuerdo a Génova. El "principal problema" para creerla, ha matizado, "no somos nosotros, ni sus compañeros" en esta región. El "principal problema para creerla", ha destacado, "son sus jefes de Génova 13, de momento". De esta manera, ha añadido que parece "de momento" que Guardiola quiere "apostar por el cambio" y le gustaría creerla, pero ha alertado que, si lo hace, "habrá a mucha gente de su partido que, desgraciadamente, no le guste".

Fernández Calle ha asegurado que si hay acuerdo, su formación apoyará la investidura de Guardiola, y si no hay acuerdo, no. "Como ahora mismo no lo hay", ha dicho, han votado en contra de investirla presidenta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.