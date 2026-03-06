Los tres favoritos de Djokovic para hacer frente a Sinner y Alcaraz

El serbio cree que hay tres jóvenes promesas que pueden llegar al nivel del italiano y del español en un futuro. 'Nole' advierte de su talento y su capacidad para ganar.

Novak Djokovic debuta este mismo sábado en Indian Wells. El serbio vuelve a las pistas después de la dura derrota que sufrió ante Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia. Hasta ahora, 'Nole' había descansado consciente también de que su físico no le permite jugar todos los torneos.

A pesar de sus 38 años, el de Belgrado dio una auténtica exhibición en el primer 'Grand Slam' del año y volvió a demostrar que es capaz de pelear de tú a tú con Alcaraz y Sinner. Cabe recordar, que Novak derrotó a Jannik en semifinales poniendo fin a su andadura tras dos títulos consecutivos.

Más allá de su particular lucha por no perder la estela del número uno y dos del mundo, Djokovic señala en la previa de Indian Wells los tenistas que podrían poner en apuros a Carlos y Jannik en las próximas temporadas.

El serbio destaca el nombre de Learner Tien, número 27 del mundo. Además, también habla de los ya más conocidos Joao Fonseca y Jakub Mensik: "Es un jugador muy talentoso. Creo que él, Fonseca y Mensik son esa generación".

"Fonseca ha recibido mucha atención, lo cual es bueno para él, pero los otros chicos también se lo merecen por los resultados que han obtenido en los últimos dos años", reconoce Djokovic en declaraciones que recoge 'Eurosport'.

Novak comenzará su andadura en Indian Wells este sábado ante Kamil Majchrzak, número 57 del mundo, con el objetivo de volver a competir de tú a tú con Carlos y Jannik.