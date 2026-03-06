Trump se enroca y lanza otro aviso a Irán: "No habrá acuerdo a menos que se rindan incondicionalmente"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos asegura que, después de que se elija a "un gran líder", su Administración trabajará "incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción".

Donald Trump ha reafirmado su compromiso de mantener la intervención en Irán, exigiendo una rendición incondicional para alcanzar un acuerdo. Tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei, Trump ha prometido trabajar para que Irán tenga un "gran futuro" bajo un nuevo liderazgo, utilizando el lema "Hagamos Irán grande de nuevo" (MIGA). La ofensiva en Oriente Medio, en colaboración con Israel, ha resultado en la destrucción de 24 barcos iraníes y se espera que continúe por varias semanas. Mientras tanto, Trump ha señalado a Cuba como su próximo objetivo, afirmando que caerá pronto. En respuesta, Irán se prepara para una guerra prolongada, con el respaldo de China y Rusia. Israel, por su parte, ha intensificado sus ataques en Beirut y Teherán.

Donald Trump no dejará Irán así como así. El presidente de Estados Unidos se enroca en su decisión de mantener el conflicto bélico en el país y ha vuelto a lanzar un claro aviso: "No habrá acuerdo a menos que se rindan incondicionalmente".

El republicano ha dejado claro este viernes en una publicación en redes sociales que su Administración se encargará de trabajar "incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción" después de que se elija a "un gran líder" tras la muerte durante el comienzo de la ofensiva del líder supremo Ali Jamenei.

El líder estadounidense también señala en la misma publicación que "Irán tendrá un gran futuro" después de la intervención estadounidense porque lo harán "económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca". Así, Trump ha hecho un juego de palabras con su propios eslogan, MAGA (Make America Great Again) y ha acuñado unas nuevas siglas para definir su trabajo en Irán. "¡Hagamos Irán grande de nuevo, MIGA!, ha expresado en su publicación.

El presidente estadounidense viene haciendo discursos de este tipo desde que atacara, junto a Israel, el pasado sábado. Tras seis días de ofensiva bélica en Oriente Medio, Trump ha insistido en que su objetivo es hacer del país un lugar mejor, algo que ya dijo en su momento sobre la Franja de Gaza, aún a merced de Israel.

"Queremos entrar y limpiarlo todo", declaraba este jueves entrevista telefónica con la cadena estadounidense 'NBC', donde aseguraba que ya tenía candidatos para liderar el país. "Queremos que tengan un buen líder. Tenemos algunas personas que creo que harían un buen trabajo", aseveró. Eso sí, sin dar ningún nombre.

También hay para Cuba

El 'pacificador' intervencionista también tendrá decisión sobre quién dirigirá un país en el que, según datos de Unicef, ya hay alrededor de 180 niños y niñas muertos, la mayoría en el primer día de lanzamiento de misiles, 1.200 fallecidos en total en tan solo seis días. Todo ello regado con una nueva amenaza también a Cuba. Este jueves insistía en su intención de entrar en el país. "Cuba caerá, será la guinda del pastel", aseveró.

Algo en lo que ha vuelto a insistir este viernes. En llamada con de Dana Bash, presentadora de la 'CNN', Trump ha dicho que la guerra en Irán "va mejor y más rápido de lo esperado", antes de, según Bash, cambiar de tema y poner en el punto de mira su siguiente objetivo. "Cuba será la siguiente. Caerá bastante pronto. Están deseando hacer un trato", ha espetado. "He puesto a Marco Rubio con ello, pero primero nos enfocaremos con Irán; hay tiempo de sobra", ha agregado.

De vuelta en Oriente Medio y según el propio líder estadounidense, ya han sido 24 los barcos iraníes hundidos en el marco de la ofensiva conjunta con Israel y el conflicto podría alargarse entre cinco y seis semanas en las que la subida de precios de los combustibles es también clave. Algo que a Trump, en sus propias palabras, no le importa "en absoluto".

Mientras, en Irán no se amilanan. La Guardia Revolucionaria ya ha advertido este viernes de que el país está preparado para una guerra prolongada y ha asegurado que empleará nuevas armas estratégicas en futuras operaciones. Operaciones, por cierto, que serán avaladas por China y Rusia, que ya han verbalizado su apoyo.

Por su parte, Israel ha bombardeado este viernes la capital libanesa, Beirut, después de ordenar una evacuación sin precedentes de todos los suburbios del sur de la ciudad. La guerra se expande. También ha lanzado una nueva ola de ataques contra Irán, afirmando que 50 de sus aviones de guerra han atacado un búnker debajo del destruido complejo de Jamenei en Teherán, que todavía estaba siendo utilizado por los líderes iraníes después de su muerte.