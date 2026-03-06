Sánchez muestra su "respeto" a Trump pero se planta ante la guerra "ilegal" contra Irán: "Es un extraordinario error que vamos a pagar"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno pide que el derecho internacional sea "la columna vertebral" del camino a seguir para las naciones y "no la confrontación".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado el "rechazo" del Ejecutivo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En una comparecencia con motivo de la Cumbre Hispano-Portuguesa, Sánchez ha pedido que el derecho internacional sea "la columna vertebral" del camino a seguir para los países y "no la confrontación".

"Con la misma determinación que decimos 'No a la guerra' en Irán, tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar y echar una mano a un estado de la Unión Europea que es víctima de ese conflicto", ha asegurado Sánchez, aludiendo a Chipre.

Sánchez ha recordado que el Gobierno ha decidido mandar la fragata Cristóbal Colón como parte de una "misión de defensa" y como "apoyo" a Chipre, avanzando que la fragata llegará a la costa chipriota "en los próximos días".

Sánchez pide comparecer en el Congreso

Este viernes hemos conocido que el presidente del Gobierno ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en sede parlamentaria para explicar la posición de España en la guerra de Oriente Medio. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, recuerda que el Ejecutivo ha dado explicaciones "tres días después" de que empezase el conflicto y no "diez meses después", tiempo que tardó el expresidente José María Aznar en acudir a la Cámara Baja para explicar la entrada de nuestro país en la guerra de Irak.

Montero defiende que Sánchez "siempre rinde cuentas" en el Congreso, algo que queda patente según la ministra de Hacienda por acudir a la Cámara Baja "a petición propia". "Curiosamente, piden (en alusión al PP) que se pida permiso al Congreso de los Diputados, algo que no tiene que hacerse, pero no dicen cuál va a ser la posición que ellos mantendrían", criticó Montero.

En las últimas horas, Pedro Sánchez ha hablado con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, para transmitirles el apoyo y solidaridad de España ante los "injustificables" ataques que han sufrido sus países por parte de Irán. "Los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta de X.

Este jueves escuchamos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamar "perdedora" a España y acusar a nuestro país de "no trabajar en equipo". "Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y el Reino Unido ha sido muy decepcionante", lamentaba.

Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.