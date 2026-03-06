¿Qué es la regla del 107%, la norma que puede dejar a Fernando Alonso fuera del GP de Australia?

Este sábado, durante la clasificación, Alonso deberá completar un tiempo inferior o igual al 107% del corredor más rápido que marque los tiempos. De no conseguirlo, no podrá correr en Albert Park.

Los problemas para Aston Martin y Fernando Alonso no cesan. Después de perderse la FP1 por la falta de baterías para el AMR26 y afirmar que correría tres horas si fuese necesario por la victoria, pese a los posibles daños que podía sufrir a causa de las vibraciones, una nueva piedra se ha cruzado en el camino del bicampeón del mundo.

En sí, Alonso podría ser eliminado del GP de Australia de forma automática si no cumple la regla del 107% en la clasificación. Esta normativa estipula que, si un piloto no completa un tiempo inferior o igual al 107% del corredor más rápido que ha acabado primero, no podrá correr el domingo.

De esta forma, si el piloto que consigue el mejor tiempo, digamos unos 100 segundos, el límite de tiempo a cumplir para poder competir en el GP sería de 107 segundos. En el caso de Alonso, este sí que ha entrado dentro de la regla tras completar 17 vueltas con un tiempo de 1'24"662 en su mejor vuelta, 04"933 segundos por detrás de Oscar Piastri, quien ha marcado los tiempos.

Por parte de su compañero en Aston Martin, Lance Stroll no ha conseguido cumplir la regla al sellar un tiempo de 1'25"816, fuera del 107%. Mañana a las 06:00 hora española dará comienzo la clasificación y ahí ambos pilotos deberán exprimir el potencial del AMR26 para cumplir con la normativa. De no hacerlo, no correrán la carrera en Albert Park.

Precedentes en la regla del 107%

Esta normativa se introdujo en 1996 por primera vez en la Fórmula 1 hasta 2002. Sin embargo, a partir de 2011 se recuperó, y aún continúa vigente. Durante todos los años que se ha implementado, en 28 ocasiones se prohibió a pilotos correr.

Los últimos pilotos en sufrir el castigo de esta regla fueron Pedro de la Rosa, actual embajador de Aston Martin, y Narain Karthikeyan, expilotos de HRT en el Gran Premio de Australia de 2012.