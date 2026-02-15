La incertidumbre de Piastri sobre el rendimiento del McLaren: "No sabemos..."

El piloto australiano se ha mostrado perdido en cuanto a la situación de la escudería frente a sus rivales. La nueva normativa plantea muchos cambios en los 22 coches de la parrilla, lo que no hace más que plantear incógnitas.

McLaren ha sido uno de los equipos que más ha rodado durante los primeros test oficiales en Baréin. Los de Woking han dejado muy buenas sensaciones en las pruebas y todo apunta a que Lando Norris y Oscar Piastri volverán a situarse en las primeras posiciones de la Fórmula 1 en 2026. Aunque unas recientes palabras del piloto australiano han dado lugar a las dudas.

"Dónde estamos en el orden, no lo sé. Parece que los cuatro equipos de arriba siguen siendo los cuatro equipos de arriba, pero no sé exactamente dónde encajamos nosotros", comentaba Piastri, en relación a los buenos resultados de Mercedes, Red Bull y Ferrari. El mensaje entre líneas es muy claro, los mismos continúan dominando, pero no sabe en qué medida le dará al equipo británico para repetir los triunfos de 2025.

El MCL40 es un coche totalmente nuevo. El nuevo reglamento supone una gran revolución en la competición, a la que todo el 'paddock' deberá adaptarse: "Hemos aprendido mucho esta semana sobre cómo sacar el máximo del motor. Es poco convencional, sin duda. Son retos nuevos para todos".

Pocas semanas para el estreno del campeonato

Melbourne ya se presenta en el horizonte de los pilotos y esto respondía el australiano sobre las posibilidades de McLaren de obtener el primer puesto: "No creo que vaya a ser el Gran Premio de Australia que tuvimos el año pasado, por desgracia. Bueno... ¡en términos de rendimiento! Ojalá sea diferente en cuanto a resultados".

Para Oscar la nueva normativa plantea muchas incógnitas, pudiendo resultar en un rendimiento catastrófico en caso de no realizar un buen trabajo: "La diferencia entre hacerlo bien y mal no son unas pocas centésimas ni unas décimas... puede ser más de medio segundo si sale realmente mal". Un escenario de incertidumbre para el tercer clasificado del año pasado, que afirma "ni siquiera sabemos cuál es nuestro ritmo real".

El objetivo ahora en Woking será llegar a la primera cita del calendario con un coche lo más sólido posible. Antes, habrá unos segundos test en Baréin, la última prueba antes de iniciar el campeonato. Todo un desafío contrarreloj por entender el nuevo monoplaza, una situación en la que Oscar Piastri se muestra totalmente perdido: "No sabemos qué podemos arreglar mañana, qué para la primera carrera o qué no podremos arreglar".