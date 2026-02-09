Un 2025 muy tenso
Piastri asegura que no desobedeció a McLaren en las 'papaya rules': "Nunca he cuestionado..."
El piloto australiano, que quedó por detrás del campeón Lando Norris el año pasado, dice que en ningún caso tuvo "malas intenciones" hacia su equipo.
El 2025 de McLaren fue caótico. Con el mejor coche y dos pilotos luchando por el título, Lando Norris y Oscar Piastri. Hubo varios enfrentamientos importantes entre sus pilotos. Pero ahora Oscar, antes de que arranque la temporada 2026, ha querido salir para dejar claro que en ningún caso cuestionó las conocidas como 'papaya rules'.
Así lo dice en 'Autosport': "El año pasado tuve las mismas oportunidades que mi compañero en el campeonato y espero que este año las cosas sean igual. Claro que hay algunas cosas que como equipo podemos hacer diferente y mejor".
Cree que se ha exagerado todo lo que ha pasado y que no hubo ningún tipo de problema: "Siempre se ha hablado mucho más de ello de lo que realmente ocurre, y mucha gente piensa que, sin conocer todos los detalles, muchas cosas parecen diferentes a como en realidad son".
"Para mí, en ningún momento hubo malas intenciones ni cuestioné las intenciones de las cosas", remarca el piloto australiano.
Todo puede cambiar con la nueva normativa de la Fórmula 1, pero Piastri asegura que ha aprendido: "Hay muchas lecciones del año pasado. Y sí, el final fue un poco doloroso, pero creo que puedes afrontarlo de dos maneras: o dejándote vencer o dándote más confianza y motivación para el futuro".
"Creo que, además, con un conjunto de reglas tan diferente, ha sido una muy buena manera de canalizar la motivación que adquirí durante la pretemporada", cierra Oscar en plena pretemporada antes de llegar a los test de Bahréin, que arrancan este próximo miércoles.