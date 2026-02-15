Felipe González se convierte en una espina más en la rosa del PSOE: "Ya no sería un referente"

El contexto Mientras la izquierda a la izquierda se rearma con Rufián a la cabeza, el socialismo se fragmenta y vive una de sus mayores crisis internas tras las palabras del expresidente. "Hay jarrones chinos que no quedan bien en las estanterías", afirma Ana Redondo.

El PSOE enfrenta una profunda división entre la vieja guardia y el núcleo de Pedro Sánchez, acentuada tras los malos resultados en las elecciones de Aragón y Extremadura. Felipe González, exlíder del partido, ha expresado su descontento, afirmando que votará en blanco si no hay cambios, lo que ha generado reacciones en figuras como Ángel Víctor Torres y Rebeca Torró. Torró, secretaria de organización del PSOE, ha minimizado la relevancia de las críticas de González, considerándolas una opinión más. Emiliano García-Page y otros socialistas también han mostrado su desacuerdo con las recientes declaraciones de Óscar López, lo que refleja un clima de tensiones internas. Baltasar Garzón ha pedido mesura a González, recordando su legado como presidente. La ministra Ana Redondo ha comparado a González con un "jarrón chino", sugiriendo que ya no encaja en el partido actual.

Grieta en el PSOE. Grieta entre la vieja guardia del PSOE y el núcleo duro de Pedro Sánchez. Entre el socialismo 'del pasado' y el del presente. Grieta tras las elecciones de Aragón, tras los malos resultados de las elecciones de Aragón. Grieta que ha tomado la forma de la figura de Felipe González, que ha pasado de ser a un referente para la izquierda de España a que Ángel Víctor Torres, ministro del Gobierno, le invitase a dejar la organización.

Porque el que fuera presidente entre 1982 y 1996 ha asegurado que va a "votar en blanco" si siguen los actuales dirigentes. Si nada cambia en el PSOE. Si todo sigue como está en un partido del que fue líder y al que llevó a ganar los comicios hasta en cuatro ocasiones.

Ahora, todo ha cambiado con él. Así lo ha reflejado Rebeca Torró, actual secretaria de organización del PSOE, en 'El País': "Cuando yo tenía 10 años recuerdo un día comiendo un bocata que delante de la televisión le dije a mi madre, 'mamá, de mayor quiero ser como Felipe González".

"Era un referente para las niñas de 10 años, pero para aquella niña ahora Felipe González no sería un referente. Creo que con eso lo digo todo. Su opinión es una opinión de un compañero más", ha expuesto.

Porque el PSOE está dividido. Porque esa división ha crecido tras lo sucedido en Extremadura y Aragón y también después de las palabras de Óscar López. Después de que el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid responsabilizara al fallecido Javier Lambán de los pobres resultados obtenidos en los comicios aragoneses bajo el liderazgo de Pilar Alegría.

"Nos sentimos orgullosos de los presidentes socialistas, lleno de avances y derechos que debemos continuar", ha afirmado Torró. Así ha tratado de salir al paso, después de que Emiliano García-Page instara al también ministro a disculparse por sus palabras.

Después de que el presidente de Castilla-La Mancha mostrase su indignación tras las palabras de López: "Lo malo no es solo decirlo. Lo malo es pensarlo. Primero porque no es cierto, y segundo porque en esta 'gymkana' en la que se ha convertido esta época de incumplimientos (llamados 'cambios de opinión'), falta la palabra y se pisotean los valores. En esta miseria en la que se ha ido doblando la vida política —y que muchas veces tiene que ver con nosotros mismos—, lo de ayer me pareció especialmente duro e injusto", afirma el socialista.

Sobre él también ha hablado Torró. Sobre comentarios como "puede hundirse toda la infantería para que siga existiendo un cuartel general" expresada por Page: "No entiendo ese tipo de comentarios. Creo que son compañeros del PSOE que compran el marco del PP. No sé por qué hay que comprar eso".

"No comparto ese posicionamiento. Son opiniones respetables de compañeros pero son una minoría en el partido", ha añadido Torró sobre la visión del presidente socialista de Castilla-La Mancha.

Garzón pide "mesura" a González

Y es que el PSOE está dividido. Dividido y tocado tras las dos últimas elecciones autonómicas y las palabras de Felipe González. Unas que, eso sí, no han "sorprendido" al juez Baltasar Garzón. "Los líderes políticos, sobre todo cuando se ha sido presidente del Gobierno, deberían de tener un poco de mesura a la hora de criticar a quienes les han seguido en esa alta responsabilidad porque rápidamente vuelves a lo que fue su época como gobernante durante 14 años, con mayorías absolutas", ha afirmado el magistrado en laSexta Xplica.

Además, ha destacado que González puede votar "lo que le de la gana", pero ha apuntado que debería tener mesura porque "la crítica se la hace a la militancia, no solo a la persona".

Son varias las voces socialistas que han mostrado su discrepancia con las palabras de Felipe González. Ana Redondo, ministra de Igualdad, comparó al expresidente con un "jarrón chino que ya no encaja bien en las estanterías".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.