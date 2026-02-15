Feijóo justifica "acuerdos puntuales" y "sin líneas rojas" con Vox: "Son el tercer partido de España"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha justificado sus pactos con la ultraderecha y les pide "responsabilidad y proporcionalidad". Expone que los 'populares' han de "liderar y facilitar el cambio" en Extremadura y Aragón.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha concedido una entrevista en 'El Mundo' en la que, a pesar de mantener su "compromiso de gobernar España sin coaliciones", ha justificado acuerdos "puntuales con Vox" asegurando que tanto los 'populares' como los de Abascal "deben entenderse y ser consecuentes con las urnas". "No tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido del país", afirma.

"Mi objetivo es que de las elecciones generales salga un Gobierno fuerte y un Gobierno de un partido de Estado que tenga experiencia de gobierno como es el PP", ha expresado Feijóo, que marca a Bildu "como la única línea roja" de su partido: "Es una formación heredera de una organización terrorista".

Además, ha remarcado que "con el sanchismo no es posible acordar" y ha mandado un mensaje a los independentistas: "No se va a mantener ninguna conversación que quede fuera de la Constitución".

Sobre Vox, señala que los posibles acuerdos tienen que respetar unas condiciones de "responsabilidad y proporcionalidad": "El PP tiene que liderar los Gobiernos de Extremadura y Aragón, además de facilitar el cambio que ha salido de las urnas. Es en lo que vamos a trabajar".

Ha pedido a los de Abascal, eso sí, tener "estabilidad" para que no pase lo mismo de 2023: "Quiso participar en todos los Gobiernos y luego, con una decisión unilateral, los abandonó el mismo día en todas las comunidades. Eso no es serio".

En ese sentido, Feijóo ha asegurado que el objetivo de Pedro Sánchez, con medidas como la regularización de migrantes o el decreto ómnibus, es "inflar a Vox": "No le funciona. Resulta que es Vox quien se nutre del PSOE y nosotros consolidamos nuestra fortaleza e incluso la ampliamos en Extremadura".

"Sánchez ha tratado de reventar la campaña pero no ha funcionado. ¿Qué ocurre? Que está reventando también al PSOE", ha insistido Feijóo, que señala los "ocho años del sanchismo como los peores en 47 años de democracia": "Ha sido un presidente tóxico para el PSOE y para la democracia en España. Tenemos que hacer una enmienda a la inmensa mayoría de las decisiones de Sánchez en este tiempo".

El "honor de ser español"

Feijóo ha avanzado que el PP trabaja en un proyecto de ley orgánica de nacionalidad que fijará con claridad los principios y requisitos para "ostentar el honor de ser español": "A España se viene a trabajar y a aportar. Y se entra legalmente".

"Cualquier persona que conviva con nosotros ha de cumplir con las leyes que nosotros también tenemos que cumplir. La nacionalidad española no se regala, ni tampoco el permiso legal de residencia. El que pueda venir con un contrato de trabajo, el que no tenga ningún tipo de antecedente penal o policial y el que se integre socialmente tiene posibilidades", ha explicado.

En cuanto a vivienda, Feijóo pretende una reforma de la Ley del Suelo y considerar el silencio positivo a los 90 días de conceder licencias, para desbloquear así "miles y miles de viviendas": "Hay que facilitar todos los permisos y activar toda la capacidad urbanística".

En este contexto, detalla que los jóvenes tendrán cuenta de ahorro vivienda; aval de hasta el 100% del valor de la hipoteca; exención del IRPF durante dos años, siempre que lo destinen a vivienda o a su negocio. "Y después, claro, restaurar la legalidad: los 80.000 ciudadanos que no están cobrando la renta la cobrarán. Y en las más de 50.000 okupaciones ilegales en España, esos ciudadanos recuperarán la propiedad", añade.

Además, ha mostrado su preocupación por la situación de las presas. "En España hay más de un 70% de agua embalsada. Llevamos décadas sin este porcentaje. Tenemos que revisar las presas. Somos el país de la Unión Europea con más presas, 2.400, de las cuales 1.000 son grandes presas. Las tenemos que revisar", ha señalado.

