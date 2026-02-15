¿Es Ferrari el 'tapado' de 2026? Responde su jefe: "Nadie está hablando de nosotros"

Fred Vasseur ha compartido sus sensaciones previas al inicio de la competición. Con unos resultados muy "positivos", Hamilton y Leclerc apuntan alto en 2026 cuando las expectativas indicaban casi lo contrario.

Ferrari está pasando algo desapercibido durante la pretemporada de la Fórmula 1 2026. El año pasado sus resultados no estuvieron a la altura aunque tras las primeras pruebas de Baréin se muestran como uno de los equipos más fuertes de la parrilla sin haber llamado mucho la atención. Sobre ello ha hablado Fred Vasseur.

"La cosa más positiva es que nadie está hablando de nosotros. Me gusta esta situación, ya puedes centrarte en ti mismo", declaraba el 'team principal' de Maranello. Lewis Hamilton y Charles Leclerc han acumulado una notable cantidad de vueltas en los test, ese era el "primer objetivo" para el galo. En ellas han despertado sensaciones" positivas": "Hemos hecho unos 4.500 kilómetros en seis días. Es bueno, más de lo previsto, pero no debemos confundir el hecho de que estamos haciendo un buen trabajo en este aspecto con el rendimiento puro. Es otra historia".

Sus competidores más directos también están dando un buen rendimiento, pero Vasseur no se atreve con predicciones. "Aún nadie sabe nada. Nadie conoce la fuerza de Mercedes", explicaba el veterano ingeniero. Sobre el nuevo reglamento y el desarrollo del SF-26 aclara que "parten desde cero", al contrario que en el pasado donde "llegaban con una referencia del coche anterior para hacer comparaciones".

En Ferrari están haciendo las cosas muy bien esta pretemporada, siendo la única escudería que no ha cambiado la unidad de potencia desde Barcelona. "Lo más importante es acumular kilometraje, recoger datos. Verificar si hay una buena correlación entre fábrica, túnel de viento y lo que vemos en pista. Para eso necesitas fiabilidad, si te quedas en el box, no es la mejor manera de recopilar datos", explicaba el francés para 'Motorsport'.

Por el momento las sensaciones son muy positivas para Hamilton y Leclerc, aunque Vasseur se reafirma en sus intenciones de seguir "bajo el radar". Recordaba también el negativo 2025 en Maranello, en contraste con las sensaciones actuales: "No es que tuviéramos una mala correlación el año pasado, es que no desarrollamos el coche. Por ahora la correlación es buena, pero aún tenemos muchísimas cosas que entender. La mejor manera de asimilar lo que estamos recopilando es mantener el coche en pista, hacer el mayor número posible de kilómetros y trabajar bien entre una sesión y otra".

También se mostró a favor del nuevo reglamento a pesar de las quejas de pilotos como Fernando Alonso o Max Verstappen: "Creo que los mismos comentarios se hicieron en 2022, y el periodo 2022-2025 ha sido probablemente el mejor para la F1. Entiendo la sensación de los pilotos, la primera reacción es querer pilotar algo muy rápido. Pero después de media sesión, su foco será solo ser más rápidos que los demás".

Unas palabras que animan a pensar en grande para los de Il Cavalino, que en 2026 podrían regresar a la lucha por los podios. Es sin duda, el equipo que más tiempo lleva preparando esta nueva era de la F1, trabajando en el SF-26 desde el pasado abril, y las declaraciones de Fred están en la línea del optimismo con Ferrari.