Un 'miau' que vale millones: el dineral que mueven los gatos en Tailandia y que les convierte en un motor de su economía

Los detalles Venerados en manuscritos centenarios, los felinos mueven más de 11.800 millones de dólares en un país que ha convertido a estos animales en parte del día a día de sus calles.

En Tailandia, los gatos son mucho más que simples mascotas; son considerados un motor clave de la economía, con un mercado felino que alcanza los 11.800 millones de dólares. Estos felinos no solo son parte de la vida cotidiana en las calles de Bangkok, sino también un elemento cultural valioso, con cinco razas históricas como la Korat y la Siamés. El Gobierno tailandés se esfuerza por preservar y promover estas razas, reflejadas en manuscritos centenarios. Los gatos son venerados y forman parte de la identidad nacional, atrayendo a turistas que disfrutan de su compañía. En otros lugares, como el Reino Unido, gatos como Larry, residente de Downing Street, también se han convertido en símbolos culturales.

Los gatos. Esos animales. Esos felinos. Esos peludos que bien saben del poder que tienen. Que bien conocen la influencia que ejercen sobre las personas. Y no solo en las casas. No solo en los hogares. Porque también 'dominan' países. Es lo que sucede en Tailandia, donde el Gobierno incluso les ha reconocido como un motor clave en su economía.

Así son ellos. Porque lo mismo te puedes tomar un café en su compañía que pasear por las calles de Bangkok bajo su atenta mirada. "Todo tranqui, Michi. Ay, es repeludo… me encanta", dicen.

"Puedes pasar un rato acariciándoles, acompañándoles y jugando con ellos. Son todos super cariñosos y adorables", cuentan sobre la experiencia de estar junto a los felinos.

Y es que es la imagen cotidiana en Tailandia. La imagen de unos animales que son vitales para el Ejecutivo. Tanto es así que el mercado felino alcanza ya los 11.800 millones de dólares y son una parte más que valiosa para los tailandeses.

Para unos ciudadanos que cuentan con cinco razas históricas reconocidas como son la Korat, la Suphalak, la Konja, la Khao Manee y la Siamés. El Gobierno busca cómo preservarlas y promoverlas, al ser parte de su identidad cultural desde hace siglos.

Tal y es así que el gato aparece como una figura venerada en manuscritos tailandeses centenarios. "Si nuestros antepasados pudieron preservarlos es mi responsabilidad asegurarme de que sigue así", afirma un criador.

Para los que quieran viajar a Tailandia, un planazo. Los animales saltan entre los barcos, se relajan sin preocupaciones y, de vez en cuando, se suben al hombro de los turistas como si fueran un loro.

Porque en Tailandia los reyes son ellos y no es en el único sitio. Basta con ver a Larry, el gato más destacado de la política británica que cumple ya 15 años. Inquilino de Downing Street, se ha convertido en todo un símbolo de estabilidad.

