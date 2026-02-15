¿Cuándo vuelve a jugar Alcaraz? Horario, fecha y rival de Carlitos en su vuelta a las pistas

El murciano ya sabe contra quién jugará en primera ronda del primer torneo que jugará tras coronarse en Melbourne. Podría verse las caras en la final con Sinner.

Carlos Alcaraz volverá a las pistas en unos pocos días después de haber hecho historia en el Open de Australia. El murciano se convirtió hace poco menos de un mes en el tenista más joven de todos los tiempos en haber conquistado los cuatro 'Grand Slams'.

Tras varias semanas de descanso y un fugaz paso por la Fórmula 1 para visitar a Fernando Alonso y Carlos Sainz, Carlitos vuelve al trabajo. Lo hará en el ATP 500 de Doha que da comienzo esta misma semana. Alcaraz se medirá en primera ronda a Arthur Rinderknech, un rival duro sobre pista rápida, el próximo lunes en un horario aún por determinar.

El francés alcanzó las finales del Masters 1.000 de Shanghái en 2025, donde perdió ante su primo Valentin Vacherot en aquella histórica final que coronó al por entonces número 204 del mundo. Algo peor le fue a Rinderknech en el Open de Australia donde cayó a las primeras de cambio ante el húngaro Marozsan.

Carlitos comenzará su andadura en Doha ante un rival fuerte pero consciente también de que su posible camino hacia al título podría ser algo más fácil de lo esperado. Alcaraz evita a Sinner hasta una hipotética final y a Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Stefanos Tsitsipas hasta las semifinales.

Karen Kachanov o Jaume Munar aparecen como los oponentes más duros en unos posibles cuartos. Carlos vuelve a las pistas con el hambre y las ganas de conquistar un nuevo título en un torneo que podría volver a dejar un enfrentamiento entre el número uno y dos del mundo.