Declarado un incendio forestal en Cabo Tiñoso (Cartagena)

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado en la noche de este sábado en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en la costa de Cartagena, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El fuego se ha declarado en una zona en la que sopla viento muy fuerte, según el 112, que ha indicado que se han desplazado al lugar bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, dotaciones de Protección Civil de Cartagena, Policía Local de Cartagena y Guardia Civil, además del agente medioambiental de la zona y dos brigadas forestales.

Las llamas fueron avistadas desde una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó hacia las 21:43 horas sobre "un gran incendio" en la ladera de Cabo Tiñoso, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió posteriormente más de una decena de llamadas alertando del incendio.

Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha informado en su cuenta de X sobre el siniestro, donde ha precisado que la zona afectada es un área de vegetación de monte bajo.

"Siguiendo de cerca la evolución del incendio forestal de monte bajo en Cabo Tiñoso, en Cartagena. Movilizados efectivos del Plan Infomur", ha escrito. También el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha manifestado en X que sigue "con atención la situación del incendio forestal" y ha agradecido su labor "a los equipos de extinción que trabajan en la zona en condiciones muy difíciles, así como a Protección Civil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en el área".

En un mensaje posterior, el presidente de la Región de Murcia ha informado que agentes de la Guardia Civil se han desplazado al lugar para rescatar a dos senderistas que se encontraban en una cueva cercana a donde se ha producido el incendio

La zona de Cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, de paisaje escarpado y naturaleza salvaje, y muy apreciado para practicar el senderismo y otras actividades. Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España.

