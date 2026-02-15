Israel aprueba anexionarse amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"

¿Por qué es importante? La decisión se ha adoptado por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967. Palestina denuncia que supondría la anexión 'de facto' de gran parte del territorio.

El Gobierno de Israel ha aprobado una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967. Así ha informado la radiotelevisión pública israelí KAN, lo que implica según las autoridades palestinas la anexión 'de facto' de gran parte de este territorio.

La iniciativa la ha presentado Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y uno de los líderes ultranacionalistas, Yariv Levin, ministro de Justicia, e Israel Katz, ministro de Defensa. La intención que tienen es la de regular las explotaciones agrarias y aclarar el estatus de las zonas ocupadas de Cisjordania, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.

Según cuenta la cadena de Israel, la decisión se ha adoptado en represalia a los "procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina pruebe en la Zona C" de Cisjordania, bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.

Por su parte, el Gobierno de Palestina ya ha reaccionado contra esta decisión a la espera que haya un comunicado oficial de las autoridades israelíes.

Mahmud Abbas, presidente palestino, ha denunciado que este hecho constituye "una anexión 'de facto' del territorio palestino ocupado" y lo califica de "amenaza para la seguridad y la estabilidad".

"Es una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones de legitimidad internacional", ha condenado Abbas en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias WAFA.

En dicho texto, expresa que la decisión de Israel "no cambiará el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania es territorio palestino ocupado", incluyendo "Jerusalén Este y la Franja de Gaza".

