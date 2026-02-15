Lorenzo desvela el llamativo cambio de Márquez tras su noveno título: "Antes era valiente, ahora..."

El mallorquín analiza cómo ha ido evolucionando la manera de pilotar del de Cervera en las últimas temporadas tras haber superado el calvario de lesiones en su hombro.

Marc Márquezencara 2026 con el objetivo de volver a proclamarse campeón del mundo. Un nuevo título de MotoGP haría que el de Cervera superara a Valentino Rossi en trofeos. Además, elevaría su magnitud de leyenda hasta puntos desorbitados convirtiéndose en el piloto con más campeonatos de la historia moderna del motociclismo.

Jorge Lorenzo fue, en su momento, uno de los máximos rivales de Marc. De hecho, el balear fue el único capaz de ganarle un Mundial al de Cervera en aquella época dorada en la que Márquez conquistó seis títulos en siete años. Más de una década después, Jorge analiza la evolución que ha experimentado Marc en las últimas temporadas.

El mallorquín recalca la habilidad del ilerdense para haber cambiado su manera de pilotar: "Lo que más me ha impresionado de Marc es que se ha reinventado a sí mismo, ha reinventado su estilo de pilotaje. Hoy, cuando ves a Marc, casi parece que se parece a mí: es muy suave, no comete ningún error al frenar, nunca se abre (se va largo), es muy preciso y muy fluido al enderezar la moto".

"Cuando empezó en MotoGP, era completamente diferente, hacía sus tiempos y alcanzaba su velocidad únicamente gracias a su talento, porque era valiente y asumía muchos riesgos. Pero ahora, todo lo que hace, lo hace de forma muy calculada, muy reflexiva. Ha cambiado mucho con respecto a hace diez años", asegura Lorenzo en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.