Europa avanza hacia una "mayor independencia" en defensa y en cooperación ante un "mundo fracturado"

Los detalles Desde Alemania, los líderes europeos han llamado a fortalecerse y a unirse ante las "amenazas externas" que tratan de "debilitar desde dentro" al Viejo Continente.

Europa ha de fortalecerse. Ha de avanzar. Ha de aumentar su cooperación en defensa sea nuclear o convencional. Son las conclusiones de Múnich. Las conclusiones de un encuentro entre los líderes europeos en el que también ha estado presente EEUU con Marco Rubio. Sin un Donald Trump al que la UE urge a tomar una decisión con respecto al Viejo Continente. Uno que, tras lo visto en Alemania, tiene claro que algo ha de cambiar. Que ha de dar un paso hacia adelante.

Así lo ha expresado Ursula von der Leyen. Así lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Porque, en sus palabras, ha insistido en que Europa "ya no tiene más elección que aumentar su independencia". Que no queda otra ante, avisa, "las amenazas externas que intentan debilitar Europa desde dentro".

"El modo de vida europeo se ve desafiado de nuevas maneras. En todos los ámbitos, desde el territorial hasta el de los aranceles o las regulaciones tecnológicas. Es una simple realidad en el mundo fracturado de hoy, en el que Europa no tiene más elección que aumentar su independencia", ha apuntado Von der Leyen.

La presidenta, en ese sentido, ha hecho una especial mención a "la seguridad y a la prosperidad", apelando a "la defensa, la energía, la economía, el comercio, las materias primas y la tecnología digital".

Lo ha hecho, eso sí, matizando: "Algunos dirán que la palabra 'independencia' contradice nuestro vínculo transatlántico, pero es lo contrario. Una Europa independiente es una Europa fuerte. Una Europa fuerte fortalece la alianza transatlántica".

En ese sentido, ha declarado el momento de "implementar la cláusula de defensa mutua europea": "En Europa debemos estar preparados y dispuestos a utilizar nuestra fuerza de forma asertiva y proactiva para proteger nuestros intereses de seguridad. Necesitamos una nueva doctrina para ello, con un objetivo simple: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, economía, democracia y estilo de vida en todo momento. Porque este es, en definitiva, el verdadero significado de la independencia".

Starmer: "Ya no somos el país del Brexit"

En la misma vía se ha mostrado Keir Starmer, quien ha afirmado que el Reino Unido "ya no es el país del Brexit": "En un mundo peligroso no hay forma de asumir el control si nos refugiamos en nosotros mismos. Eso sería entregarlo".

"No voy a permitir que eso suceda. No hay seguridad británica sin Europa y no hay seguridad Europa sin nosotros", ha afirmado el primer ministro, haciendo hincapié en que Europa es "un gigante dormido" en materia de defensa.

Ahí ve clave la cooperación europea: "Sus enormes capacidades acaban por debajo de la suma de sus partes por la mala planificación y la fragmentación en los planes de sus adquisiciones industriales".

Starmer, por su parte, ha reafirmado el compromiso del Reino Unido con la OTAN: "Hemos demostrado nuestra fidelidad al ideal de unión espiritual de Occidente. Lo hicimos con Groenlandia y, fundamentalmente, ayudándonos mutuamente en virtud del Artículo 5, luchamos en Afganistán a un coste terrible para muchos en mi país y en muchos países aliados. No tengan ninguna duda de que, si se le solicitara, Reino Unido acudiría en su ayuda".

La disuasión nuclear de la OTAN

Porque la relación transatlántica ha copado gran parte de la Conferencia de Seguridad muniquesa. Friedrich Merz, canciller alemán, ha confirmado conversaciones con Emmanuel Macron sobre la disuasión nuclear de la OTAN. Ha matizado, eso sí, que la postura de su país se ciñe estrictamente a sus obligaciones legales en la "participación nuclear en la OTAN" de los germanos, dejando claro que Berlín no permitirá "que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferentes".

Merz, en ese sentido, ha puesto el énfasis en que el "orden internacional basado en derechos y reglas está siendo destruido": "Por imperfecto que fuera en sus mejores tiempos, todo eso ya no existe".

Por ello, Merz ha manifestado la necesidad de reconstruir y mantener una relación fructífera con EEUU, después de las tensiones por Groenlandia y de los deseos de Trump en hacerse con una isla dependiente de Dinamarca.

"Reparemos la confianza y reavivémosla juntos", dijo Merz a los "amigos" estadounidenses. "Desde hace tres generaciones ha sido la confianza entre aliados, socios y amigos lo que hizo de la OTAN la más fuerte de las alianzas de todos los tiempos. Europa conoce el valor de esto" afirmó.

Europa, ante las exigencias de Trump

Lo hizo ante Marco Rubio, que llamó a una "alianza fuerte" con Europa bajo, eso sí, las exigencias de Trump: "El presidente exige reciprocidad de sus amigos y aliados europeos".

"Porque nos preocupamos por vuestro futuro y por el nuestro. Nos preocupa Europa. Queremos una Europa que sobreviva. Esta conferencia no solo trata de temas técnicos. De cuánto vamos a gastar y dónde. La clave es qué estamos defendiendo, porque los ejércitos no luchan porque sí. Luchan por los pueblos y naciones. Por un modo de vivir", ha insistido Rubio.

El secretario de Estado estadounidense ha insistido en que Europa sea "capaz de defenderse": "EEUU no tiene interés en ser amable. No hemos venido a separar, hemos venido a revitalizar las amistades. Queremos una alianza fuerte, una que no esté paralizada en el miedo a la guerra, a la tecnología o al cambio climático".

Y es que desde Europa se ha instado a Trump a decidirse. A expresar qué quiere hacer por Europa. Así lo ha dicho Macron, que afirma que la UE "no es una construcción pasada de moda": Europa ha sido vilipendiada como una construcción envejecida, lenta y fragmentada, relegada por la historia".

"Nos ven como economía sobrerregulada y apática que daría la espalda a la innovación. Como una sociedad presa de migraciones bárbaras que corromperían sus preciosas tradiciones". Todo ello, ha añadido, dentro de "un continente represivo donde la palabra no sería libre", dijo en referencia al pasado discurso de JD Vance.

En ese sentido, ha considerado que, aunque la Unión Europea "tiene mucho que mejorar", también ha de estar "orgullosa" de sus logros.

Dinamarca avisa del "fin del juego"

Todo, en un momento de máxima tensión en cuando a las relaciones transatlánticas. Con Groenlandia en el radar de Trump, y con Dinamarca avisando de que cualquier actividad en la isla que depende de ellos significaría "el fin del juego" en la OTAN.

"Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN se acaba la OTAN", ha indicado Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca.

La danesa no ha podido ser más clara: "No puedes poner precio en Groenlandia como no se le puede poner precio a una parte de España. Es uno de los principios democráticos más básicos, el de respetar la soberanía de los estados y el de libre determinación. Quieren ser groenlandeses, no americanos".

"La crisis, por desgracia, no ha terminado. El deseo del presidente de EEUU sigue siendo el mismo, y todos estamos en desacuerdo, tanto el Reino de Dinamarca, como Europa, como incluso algunos amigos estadounidenses", ha declarado Frederiksen.

Zelenski insiste con la OTAN

Así lo ha dicho desde Múnich. Desde una ciudad donde también ha estado Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, que ha afirmado que convocará elecciones en su país si Rusia les da dos meses de alto el fuego. Además, ha insistido en la entrada ucraniana en la OTAN.

"Nuestros soldados son los más fuertes de Europa gracias a nuestro héroes. Creo que no sería lo más sensato dejarles fuera de la OTAN. Al menos, que sea vuestra decisión, no la de Putin", ha concluido.

Así pues, la Conferencia de Seguridad de Múnich tiene el claro mensaje de que Europa ha de dar un paso más en defensa. En que ha de dar un paso más en cooperación. En independencia. En que ha de ser capaz de defenderse por sí misma en un mundo que, a día de hoy, está cada vez más fragmentado.

