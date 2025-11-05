Exclusiva de Marcos Benito en 'El Chiringuito': "Es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid..."

El periodista de 'El Chiringuito' cuenta que el año que viene el brasileño podría salir: "En la Premier League hay equipos interesados".

"Es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid la temporada que viene...". Esa es la información que ha dado Marcos Benito en exclusiva en 'El Chiringuito': "La información que yo tengo es que es muy difícil que Vinicius siga en el Real Madrid la temporada que viene. La negociación ahora mismo de su renovación es inexistente".

El futbolista querría que fuera un traspaso para dejar dinero en el Real Madrid: "Él prefiere que sea una negociación limpia con otro club y que el Real Madrid obtuviese dinero con ese traspaso".

Y a partir de ahí conocer cuál sería el destino. Parece que Arabia Saudí estaría descartado y se abriría muy seriamente la opción de la Premier League.

"Sobre todo saber a qué equipo puede llegar después del Real Madrid. Se habla mucho de Arabia Saudí, pero las inversiones han bajado mucho en el fútbol. Me dicen que la opción de la Premier League se abre. Hay bastantes equipos interesados...", cuenta Marcos Benito.

Y el precio de negociación podría partir de los 150 millones de euros: "Se plantea varias situaciones. El precio mínimo son 150 millones de euros. El Madrid podría pedir más, pero creo que el mínimo podría ser eso".