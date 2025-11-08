El llamativo mensaje de uno de los máximos rivales de Márquez: "Marc ha matado el campeonato"

Andrea Dovicioso, subcampeón de la categoría reina en tres ocasiones, ha analizado la superioridad del español este 2025 y la poca emoción que ha tenido el campeonato.

Marc Márquez ha conseguido su noveno título mundial de motociclismo dejando una superioridad en pista tremenda. Ningún piloto ha sido capaz de hacerle sombra al de Ducati en un año en el que Marc ha vuelto a recuperar su mejor versión sobre la moto.

Márquez al 100% es invencible. Al menos es lo que ha quedado demostrado este 2025. Ni su hermano Álex, ni 'Pecco' Bagnaia, ni Pedro Acosta, ni Marco Bezzecchi. Ningún corredor ha podido ponerle en aprietos. Solo Álex pudo seguirle el ritmo durante el comienzo de año pero solo aguantó el pulso unos meses.

Andrea Dovizioso sabe de sobra lo que es luchar de tú a tú con Márquez. El italiano tiene tres subcampeonatos en MotoGP y los tres han sido con Marc alzando el título. De no ser por Marc, 'Dovi' tendría algún título más pero se topó con la mejor versión del de Cervera en Honda.

Andrea hizo análisis del campeonato de 2025 dejando una afirmación tajante sobre la superioridad de Marc: "Ha sido un año bastante extraño. Digamos que todos esperaban un Marc muy fuerte, pero no tanto. Toda esta diferencia ha matado un poco el campeonato".

"Y sobre todo probablemente ha condicionado el campeonato de todos los demás rivales, porque cuando te encuentras con un piloto que demuestra, confirma que es tan fuerte, a la larga te quita feeling. Así que psicológicamente ha sido duro", confiesa Dovizioso en unas declaraciones para 'Motorsprint'.