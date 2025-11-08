La llamativa reflexión de Alcaraz sobre su relación con Sinner: "Piensan que tenemos que odiarnos..."

El tenista murciano aprovechó las declaraciones previas a las ATP Finals para destacar el respeto, la admiración y el gran vínculo que mantiene con su principal rival en el circuito.

Carlos Alcaraz perdió el número 1 del mundo tras su precoz e inesperada eliminación en el Masters de París ante Cameron Norrie. Jannik Sinner no desperdició la oportunidad y se mostró intratable en un torneo en el que terminó como campeón sin ceder ningún set.

De esta forma, el italiano recuperaba el liderato del ranking aunque serán las ATP Finals las que dictaminen qué tenista finaliza el curso al frente de la clasificación.

En este contexto, el Alcaraz ha aprovechado su comparecencia previa al comienzo de las finales para reivindicar la gran relación que mantiene con su rival: "La relación que tenemos es excelente. Es una persona muy agradable y tiene gente muy agradable a su alrededor. Es genial tener tiempo fuera de la pista para hablar con él sobre la vida, no sólo sobre tenis".

El de El Palmar insistió en la idea: "Quizás a la gente le sorprenda, porque cuando piensan en una rivalidad, cuando piensan en luchar por grandes cosas, luchar por el número uno, piensan que tenemos que odiarnos, y creo que eso no es cierto".

En definitiva, con el número 1 del mundo en juego, el tenista español discierne entre lo que ocurre dentro y fuera de la pista: "Una vez que entramos a la pista, tenemos nuestros objetivos. Queremos dar lo mejor de nosotros para ganar el partido. Pero después, cuando nos damos la mano fuera de la pista, seguimos siendo la misma persona, y creo que esa es una rivalidad muy sana que tenemos, y es genial para el deporte".