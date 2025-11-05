Aston Martin cree que puede dar la 'campanada' con Fernando Alonso en Brasil

Andy Stevenson, director deportivo de la escudería británica, ha afirmado que en Interlagos "puede pasar cualquier cosa y hay que estar ahí para aprovechar la oportunidad".

De los cuatro Grandes Premios que restan para echar el telón de la presente temporada de Fórmula 1, el de este próximo fin de semana es, con casi toda probabilidad, el más emocionante.

Brasil siempre depara sorpresas y en Aston Martin lo saben bien, como destilan las palabras de su director deportivo.

"Debemos estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", afirma Andy Stevenson en declaraciones a la web del propio equipo.

El británico pone el foco en las condiciones "variantes" del trazado paulista: "Sabemos que Interlagos suele ofrecer una carrera emocionante debido a factores como el clima variable, por lo que necesitamos optimizar y ejecutar nuestro fin de semana lo mejor posible, sorteando cualquier condición adversa".

"Parece que el tiempo va a ser especialmente complicado el sábado, cuando tengamos que afrontar tanto el Sprint como la Clasificación, pero lo daremos todo", ha explicado Stevenson.

Es por ello que el director deportivo no descarta dar la 'campanada' en Brasil: "Puede pasar cualquier cosa y hay que estar ahí para aprovechar la oportunidad".