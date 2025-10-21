Lance Stroll estuvo muy cerca de dejar solo a Fernando Alonso: se planteó abandonar Aston Martin F1

Felipe Drugovich, piloto reserva de Aston Martin, ha desvelado que el hijo del dueño del equipo se planteó seriamente dejar la Fórmula 1 tras 2023.

Tras perderse las primeras citas de la temporada 2023 de Fórmula 1 debido a una lesión de muñeca y después de que un cuarto puesto fuese su mejor resultado en un año en el que Fernando Alonso subió al podio en ocho ocasiones, Lance Stroll se planteó dejar la competición.

Así lo ha confirmado Felipe Drugovich, piloto reserva de Aston Martin, en el podcast 'Na Ponta dos Dedos'.

"Renové con ellos para 2024 y 2025. Con cierta, no solamente esperanza, sino que hubo, sí, conversaciones, de que asumiera el mando en 2024, incluso con el jefe del equipo", desvela.

"Llegó un momento en que otros pilotos, tal vez, no querían continuar. De todos modos, realmente fue un momento en el que no me convenía entrar al final de 2023, estaba muy claro que tal vez funcionaría en 2024", añade.

Y es que el hijo del dueño de Aston Martin se planteó seriamente la retirada: "Realmente estuvo muy cerca que el propio Lance [Stroll], tal vez no continuara en 2024".

"Iban a tener una oportunidad y me pusieron el contrato delante para renovarlo para 2024 y 2025. Y creo que estuvo mucho más cerca de lo que todos creían", recuerda.

Sin embargo, el canadiense terminó renovando y Drugovich, tras ver que no llegaba su oportunidad, firmó con Andretti para competir la próxima temporada en Fórmula E.

"Desde mi perspectiva, es realmente complicado, porque de verdad pensé que todo se estaba aclarando, que todo estaba funcionando. Me volvieron a poner el contrato delante para renovar, y resultó que no funcionó y me quedé estancado. Es lo que hay, no hay mucho por lo que llorar ahora mismo", zanja el brasileño.