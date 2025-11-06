Ahora

"La situación es muy distinta"

"Corremos contra Fernando": la demoledora frase con la que Alonso diferencia el 2007 y el 2025 de McLaren

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha recordado lo que dijo Ron Dennis, su jefe en McLaren 2007, cuando se disputaba el título contra Hamilton y Raikkonen.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren 2007Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren 2007Getty

En la previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula, Zak Brown, CEO de McLaren, aseguró que prefiere perder el Mundial en favor de Max Verstappen como ocurrió con Fernando Alonso y Lewis Hamilton en 2007 antes que priorizar a un piloto en la lucha por el título.

El peligro de que el neerlandés dé caza a los 'papaya' cada vez es más real y el recuerdo de lo ocurrido con Raikkonen hace 18 años aún persiste en Woking.

Estas palabras se las han trasladado a Alonso en su llegada a Interlagos, y el asturiano no ha podido ser más tajante al afirmar que "el escenario no es exactamente el mismo".

Y lo ha hecho poniendo un claro ejemplo: "En 2007, recuerdo a Ron diciendo en China 'corremos contra Fernando', 'nuestra carrera era contra Fernando y no contra Kimi'".

"Así que ahora imagina que Zak dice 'nuestra carrera era contra Oscar, no contra Max'. La situación es muy distinta", ha añadido el bicampeón de Fórmula 1. Blanco y en botella...

Las 6 de laSexta

  1. Junts aprieta, pero no ahoga: anuncia bloquear la legislatura al tiempo que avanza su 'sí' a cinco medidas
  2. La Audiencia Nacional abre una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo
  3. Toñi, que perdió a su familia en la DANA, da un tirón de orejas a PP y Vox y consigue que aplaudan a las víctimas: "Por la justicia y la verdad"
  4. Ayuso se da un baño de masas versionando a Aznar mientras su jefe de gabinete reconoce que mintió
  5. Temporal de lluvias, en directo | Las tormentas golpean Mallorca y Cataluña: caos en aeropuertos y calles anegadas
  6. Familiares y víctimas de acoso escolar exigen más medidas ante el Congreso: "Hay que poner los insultos a la altura de una paliza"