"Corremos contra Fernando": la demoledora frase con la que Alonso diferencia el 2007 y el 2025 de McLaren

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha recordado lo que dijo Ron Dennis, su jefe en McLaren 2007, cuando se disputaba el título contra Hamilton y Raikkonen.

En la previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula, Zak Brown, CEO de McLaren, aseguró que prefiere perder el Mundial en favor de Max Verstappen como ocurrió con Fernando Alonso y Lewis Hamilton en 2007 antes que priorizar a un piloto en la lucha por el título.

El peligro de que el neerlandés dé caza a los 'papaya' cada vez es más real y el recuerdo de lo ocurrido con Raikkonen hace 18 años aún persiste en Woking.

Estas palabras se las han trasladado a Alonso en su llegada a Interlagos, y el asturiano no ha podido ser más tajante al afirmar que "el escenario no es exactamente el mismo".

Y lo ha hecho poniendo un claro ejemplo: "En 2007, recuerdo a Ron diciendo en China 'corremos contra Fernando', 'nuestra carrera era contra Fernando y no contra Kimi'".

"Así que ahora imagina que Zak dice 'nuestra carrera era contra Oscar, no contra Max'. La situación es muy distinta", ha añadido el bicampeón de Fórmula 1. Blanco y en botella...