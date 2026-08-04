¿Pidió Alonso a McLaren que Hamilton no viese sus datos? Ojo al relato del exingeniero de Fernando

Mark Slade ha detallado cómo una petición del bicampeón del mundo a la escudería británica deterioró aún más la relación entre ambos pilotos y puso en evidencia la terrible situación del equipo.

La relación entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton ha tenido varios episodios convulsos, en los que ambos pilotos han tenido enfrentamientos y discrepancias, sobre todo cuando compartieron garaje en McLaren. En sí, tanto el británico como el español solo estuvieron un año subidos en el mismo monoplaza, pero fue una temporada caótica.

Según ha revelado el exingeniero de Alonso, Mark Slade, la relación entre ambos llegó hasta tal punto que el propio bicampeón del mundo "exigió" a McLaren que Hamilton tuviese prohibido acceder a los datos del español, debido a que podría obtener una ventaja.

"Fue más o menos a mediados de año, por la época de Silverstone. Su argumento era que a él no le habría importado en absoluto no tener acceso a los datos de Lewis. Estaba bastante convencido de que el hecho de que Lewis tuviera acceso a los datos de ambos coches le daba toda la ventaja. Obviamente, no se le autorizó", cuenta Slade en el podcast de Peter Windsor.

A su vez, el exingeniero del piloto español asegura que "Fernando también tenía acceso a toda la información" y que debería haberla aprovechado. "Lo que debería haber hecho, en mi opinión, es utilizar esa información de forma más eficaz para mejorar su propio rendimiento. No se trata solo de vencer a tu compañero de equipo, sino de intentar vencer también a todos los demás coches", añade Mark.

Por último, Slade recalca que la petición de Fernando dejó en evidencia la situación del equipo. "Eso solo abriría una auténtica caja de Pandora y, al final, la propuesta fue rechazada. Creo que se lo tomaba muy en serio, estaba muy, muy descontento por no haber conseguido lo que quería, pero eso ponía de manifiesto lo insatisfactoria que se había vuelto toda la situación", concluye el exintegrante de McLaren.

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