El genial 'test' de los pilotos de Fórmula 1: "No sé ni que equipo es este..."

Los corredores se han sometido a una curiosa prueba en la que se ha podido ver quién conoce mejor a sus rivales en la pista.

La Fórmula 1 está de 'vacaciones'. Pilotos y escuderías entran en un 'parón' de alrededor de tres semanas que sirve de descanso para encara un final de temporada que será tremendamente exigente.

Kimi Antonelli ha sido esta primera mitad de campaña el piloto más competitivo y la tabla general lo refleja. Son 50 puntos los que le saca de distancia a su principal perseguidor, Lewis Hamilton, que también ha firmado un buen comienzo de año.

Fernando Alonso, tras una primeras carreras para olvidar, comenzó a resarcirse en el último GP de Hungría dejando buenas sensaciones sobre un Aston Martin mejorado. Carlos Sainz, por desgracia, atraviesa un momento muy duro con un Williams que es uno de los peores coches de parrilla.

Aún así, lejos del asfalto, los pilotos se entretienen haciendo divertidos 'test' que ponen a prueba su conocimiento. En el último publicado por la Fórmula 1, varios corredores, entre ellos Alonso y Sainz, tratan de adivinar el piloto solo con las escuderías en las que han pilotado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido