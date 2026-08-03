Optimista mensaje de De la Rosa al explicar las mejoras de Aston Martin de Alonso: "Hay mucho potencial"

El embajador de la escudería ha analizado al detalle qué cambia exactamente del monoplaza del murciano. Según De la Rosa, hasta 16 piezas son completamente nuevas.

El Aston Martin es un coche completamente distinto. El Gran Premio de Hungría ya lo demostró en lo que fue la carrera en la que mejor sensaciones obtuvieron los de Silverstone. Prueba de ello, las palabras de Fernando Alonso al terminar la carrera: "Ha empezado un nuevo Mundial".

Pedro De La Rosa, embajador de la escudería, ha explicado en un vídeo publicado en las redes de Aston cuáles son los cambios que tanto han hecho por mejorar al que antes era el peor coche de la parrilla.

Pedro explica que está todo más compactado. El 'morro' del coche es más estrecho además de que el suelo es más corto y con una forma distinta. A falta de lo que se pueda desarrollar y evolucionar en este parón, parece que Fernando Alonso podrá contar con un coche mucho mejor de lo que ha tenido hasta ahora. El GP de Países Bajos será la primera prueba para este nuevo Aston Martin.

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